Javier Milei se reunió con Boris Johnson, viajará a Reino Unido y se encontrará con Mick Jagger

En tanto, la reunión duró duró más de una hora y media y también formó parte la esposa del exalcalde de Londres, Carrie Johnson, junto a una asistente de Johnson. También, las religiones y la ecología fueron otros ejes del cónclave, mientras que no se dialogó sobre las Islas Malvinas.

Por otro lado, el ex primer ministro británico le regaló un ejemplar de su libro autobiográfico, llamado Unleashed, con la dedicatoria "To president Mile with the best wishes" (para el presidente Milei, con mis mejores deseos).

Boris Johnson Boris Johnson se reunió con Javier Milei. Redes sociales

En el libro, el exalcalde de Londres reconoció que planteó llevar a cabo una "incursión acuática" de las Fuerzas Armadas británicas en 2021 en un almacén ubicado en Países Bajos para que el Reino Unido cuente con 5 millones de dosis de vacunas elaboradas por AstraZeneca contra el Covid-19, mientras se desarrollaba un conflicto con la Unión Europea por la distribución de las vacunas.

En tal sentido, detalló que el plan consistía en utilizar lanchas neumáticas para cruzar el Canal de la Mancha ilegalmente, dirigirse al lugar en el que se encontraban las vacunas y por último, almacenarlas en un camión para que ingresen al Reino Unido.