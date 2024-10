"La universidad pública solo le sirve a los ricos", lanzó Milei durante el acto de cambio de nombre del CCK

El Presidente fue el único orador en el relanzamiento del Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento. En un breve discurso tildó de "estafadores" a los rectores universitarios y brindó una particular visión de la historia.

Con un confuso y breve discurso en el cual mezcló teoría económica con una particular visión de la historia, agravios y un marcado ataque a la universidad pública , el presidente Javier Milei inauguró el Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento en donde hasta el viernes funcionó el Centro Cultural Kirchner (CCK).

Durante su alocución, que duró apenas 13 minutos, el jefe de Estado aseguró frente a varios funcionarios del Gabinete que "la universidad pública hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y a la clase media alta" . Y, sin dar nombres, disparó contra aquellos que "toman a los alumnos de rehenes en sus desesperados intentos por mantener sus privilegios".

"En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir, ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad pública gratuita se convierte en un subsidio de los pobres a los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo como para poder estudiar", sostuvo Milei.

El mandatario, además, remarcó que "la universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma".

"Si no quieren ser auditados, debe ser porque están sucios"

El jefe de Estado siguió escalando en su ataque contra las universidades públicas nacionales y reclamó que se le permita al Poder Ejecutivo realizar auditorías sobre las mismas, algo que en realidad se hace todos los años.

"Podrían permitir que se los audite, porque acá no está en juego la cuestión de la universidad pública y gratuita, eso no está en discusión. Queremos terminar con las filtraciones del dinero que entra a la universidad y lo que verdaderamente llega a los alumnos y a los profesores, y no lo que se queda en el medio con autos caros de 90 mil dólares y tremendos choferes que cobran 13 millones de pesos", acusó Milei.

"Por eso los queremos auditar, no porque querramos cerrar las universidades, como le mienten a la gente. Si no quieren ser auditados, debe ser porque están sucios. Dejen de engañar a los argentinos y díganles la verdad: que no quieren ser auditados para mantener sus curros y que de esa manera utilizan y prostituyen una causa noble para seguir defendiendo el robo de algunas agrupaciones políticas", concluyó el Presidente.

Embed - El Presidente Javier Milei inaugura el Palacio Libertad Domingo F. Sarmiento

Quiénes estuvieron presentes en el acto de inauguración del Palacio Libertad

Unos pocos funcionarios del Gabinete, dirigentes de La Libertad Avanza y otros invitados especiales estuvieron presentes en el acto de inauguración del Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento.

En primera fila estuvieron la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, junto al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli. También la novia del Presidente, la exvedette Amalia "Yuyito" González, y el diputado José Luis Espert, quien acudió acompañado por su esposa, María Mercedes González.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el secretario de prensa de Presidencia, Eduardo Serenellini; y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, también asistieron al acto.