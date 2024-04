Javier Milei se hizo eco de una falsa amenaza de bomba en el Ministerio de Capital Humano

El mismo texto fue publicado de manera sincronizada por varias cuentas libertarias y por el propio Presidente, quien incluso escribió, sin mencionar a nadie en particular: "ESTÁN DESESPERADOS". La información, además, fue difundida al instante por varios canales de noticias como TN, LN+ y Crónica.

Milei amenaza de bomba

En diálogo con C5N.com, personal de la Policía de la Ciudad negó que haya existido una amenaza de bomba y explicó se trató de un maletín que dejaron abandonado en la vía pública, cerca de la nueva sede del Ministerio que conduce Sandra Pettovello, y que en su interior contenía elementos de aseo personal.

"A las 19.46 del día de hoy personal de la Comisaría Vecinal1A fue desplazado a la intersección de las calles Juncal y Carlos Pellegrini en Retiro por una alerta sobre un maletín sospechoso en la vía pública. Se solicitó personal de Explosivos para desactivación del elemento. Cabe destacar que no se encuentra cerca de ningún objetivo israelí. El hecho sucedió cerca del nuevo Ministerio de Capital Humano de Nación, motivo por el cual se efectuó comunicación con Operaciones de PFA", señala el parte de prensa difundido por la Policía porteña.

"Personal de Bomberos realizó una detonación controlada y una inspección del elemento. Se estableció que en el interior del maletín se encontraba elementos de aseo (jabonera y jabón) negativo artefacto explosivo en interior", añade el comunicado policial.

Javier Milei: "Argentina ya está en el radar de posibles atentados"

El 8 de abril, en una entrevista con Alejandro Fantino en Neura, el mandatario aseguró que "Argentina ya está en el radar" de posibles atentados terroristas.

"¿De dónde te creés que vinieron los dos atentados que tuvimos acá? Nosotros ya estamos en el mapa, la diferencia es si somos cobardes o nos plantamos del lado del bien", argumentó Milei, en relación a los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ArrepentidosLLA/status/1777493224346554708&partner=&hide_thread=false Milei acaba de decir que mover la embajada en Israel no cambia nada porque total Argentina ya está en el radar de posibles atentados y que lo importante es dejar de ser tibios/cobardes y plantarse al terrorismo. Nadie piensa hacer nada? pic.twitter.com/l3vHmuJgjX — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) April 9, 2024

El fin de semana pasado, horas después de que se conociera la noticia del ataque de Irán sobre Israel, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Presidente decidió cancelar su viaje a Dinamarca y regresar a la Argentina "para conformar un comité de crisis en virtud de los últimos acontecimientos ocurridos en Israel, para ponerse al frente de la situación y coordinar acciones con los presidentes del mundo occidental".

Embed - JAVIER MILEI creará un COMITÉ de CRISIS por el ATAQUE de IRÁN contra ISRAEL

Al día siguiente, apenas aterrizó en Buenos Aires, Milei encabezó una reunión de gabinete en Casa Rosada, de la que participó el Embajador del Estado de Israel, Eyal Sela, algo que fue cuestionado desde algunos sectores de la prensa y del arco político.

El martes se conoció la noticia de que Milei dejará de utilizar aviones comerciales por cuestiones de seguridad. Ese mismo día, el periodista Jonatan Viale reveló una declaración que el Presidente le habría dicho a su entorno tras su regreso de Estados Unidos. "La frase fue 'menos mal que no me subí a ese avión. Si no me volvía antes, era boleta'", aseguró Viale, en referencia a los supuestos dichos del mandatario.