Javier Milei dejará de utilizar aviones comerciales por cuestiones de seguridad

Esta decisión viene a raíz de una recomendación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien aconsejó públicamente "cuidar al Presidente". "Es un tema que no lo hemos discutido todavía, pero no me parece que no sea un tema a poner sobre la mesa. Hay que considerar que la Argentina está en una etapa de austeridad, pero también tenemos que cuidar al Presidente", resaltó.

En esa misma línea Bullrich aclaró que "no es lo mismo un avión de línea donde hay un montón de personas, de equipajes, de situaciones que se pueden dar, a un avión controlado totalmente por nosotros, por la seguridad presidencial, por la Casa Militar, por los pilotos de la fuerza aérea, no es lo mismo”.

En cuanto al recorte de gastos que lleva adelante la gestión actual, a principios de marzo desde el Gobierno tenían la intención de vender el avión presidencial Boeing 737-500 (ARG-02) y entregar el control de la flota de la Casa Rosada a la Fuerza Aérea.

La flota presidencial está compuesta por los aviones ARG 01 Boeing 757; ARG 02 Boeing 737 y ARG 03 Leart 60; y tres helicópteros: RG 10, el Black Hawk S70; ARG 11, el Sikorsky S 76 y el ARG 12 otro Sikorsky S 76.