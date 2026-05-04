Confirmado: este es el bono extra que ANSES seguirá entregando en mayo 2026

El Gobierno Nacional oficializó la continuidad del bono extraordinario para jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social mediante el Decreto 292/2026. La medida garantiza que durante mayo se mantenga este refuerzo de ingresos, consolidando la estrategia de asistencia para los sectores más vulnerables del sistema previsional.

El monto del bono se fijó en hasta $70.000, replicando el esquema aplicado en meses anteriores . Este ingreso adicional apunta a compensar el impacto del contexto económico, especialmente para quienes perciben la jubilación mínima, elevando el piso de ingresos mensuales y permitiendo afrontar con mayor margen los gastos básicos.

A su vez, el refuerzo se complementa con la actualización por movilidad, que en mayo será del 3,4%, en línea con la inflación más reciente. De esta manera, los haberes finales combinan el aumento porcentual con el pago extraordinario, sosteniendo el poder adquisitivo de los beneficiarios en un escenario de suba de precios.

El Gobierno Nacional confirmó que en mayo continuará el pago del bono extraordinario de hasta $70.000 para reforzar los ingresos previsionales, según lo establecido en el Decreto 292/2026. La medida apunta a sostener un nivel mínimo de ingresos frente al contexto inflacionario, manteniendo sin cambios el monto adicional respecto de meses anteriores.

El refuerzo está dirigido principalmente a quienes perciben haberes más bajos dentro del sistema administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, incluyendo jubilaciones mínimas, PUAM y pensiones no contributivas. Para los beneficiarios con ingresos superiores, el pago se ajusta de manera proporcional con el objetivo de garantizar un piso común dentro del esquema previsional.

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A este complemento se suma la actualización mensual por movilidad, que en mayo será del 3,4%. Con ambos componentes, el ingreso total de la jubilación mínima se ubica en torno a los $463.174, configurando el esquema de liquidación que comenzará a aplicarse en el calendario de pagos según la terminación del DNI.

Cuáles son los montos de las jubilaciones de ANSES en mayo 2026

Para mayo de 2026, las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social se actualizan con un incremento del 3,4% por inflación y la continuidad del bono de $70.000, lo que lleva la jubilación mínima a $393.250,17 y a un total de $463.250,17 con el refuerzo; en tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $314.600,12 ($384.600,12 con bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez en $275.275,12 ($345.275,12 con el adicional), mientras que la jubilación máxima alcanza los $2.646.201,22.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en mayo 2026

El cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social para mayo de 2026 comenzará el lunes 11 y se organizará según la terminación del DNI: los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobrarán entre el 11 y el 21 de mayo, mientras que quienes superen ese ingreso lo harán entre el 22 y el 29; en tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) se abonarán en un calendario más acotado, del 11 al 15, teniendo en cuenta que el Día de la Revolución de Mayo del 25 de mayo modifica la operatoria habitual y desplaza los pagos a los días hábiles inmediatos.