Javier Milei se enfrenta a los gobernadores y recalienta la agenda política

La agitada semana de la siempre inestable administración de Javier Milei cerró con una polémica mayúscula. La situación estalló el viernes por la tarde por la amenaza del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de cortar el suministro de petróleo que sale de su provincia ante lo que él considera que es un cobro indebido de una deuda que la provincia tenía con la Nación. Torres cree que esto es una vendetta por la caída de la Ley Ómnibus y nadie del gobierno central lo negó. Claramente, la violenta reacción del propio presidente en redes sociales no contribuyó a apaciguar las cosas y el apoyo casi absoluto de los gobernadores de todos los partidos demuestra que hay algo transversal que crecerá.

Por lo pronto, entre lunes y martes se espera que haya una declaración conjunta de los mandatarios patagónicos con una postura idéntica en cuanto al suministro de hidrocarburos. La guerra que se inició en Chubut genera además turbulencias en el PRO y enfría las chances inmediatas de una integración parlamentaria con La Libertad Avanza. Hay interpretaciones divergentes acerca del rol de Mauricio Macri en la crisis. Algunos creen que hubo un intento de mediación fallido por parte del ex presidente. Otros, que es parte de la estrategia para limar la gobernabilidad de Milei y así hacer valer sus acciones a la hora de brindar apoyo. El tiempo dirá quiénes tenían razón.

Ignacio Torres gobernador Chubut 3 Redes sociales

Tampoco fue una semana más para los funcionarios del Ministerio de Capital Humano. La enfática desmentida de la crisis que provoca la billetera cerrada de Luis Caputo -con la anuencia de Javier Milei- no logró ocultar que las fricciones existen y que crecerán conforme se agudice la situación de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Recordemos que fue el propio Milei el que había afirmado que “la única billetera abierta será la de Sandra Petovello”.

Esta promesa se convierte en una mentira similar a la de “el ajuste lo pagará la casta” y es por eso que el viernes las organizaciones sociales hicieron sentir su reclamo frente a la coqueta Casona de Retiro que Petovello ha elegido para ocupar y en otros 500 puntos de todo el país.

Si bien los reclamos no son nuevos -la protesta por la cantidad y calidad de la comida que llega a los comedores ya enfrentó a las organizaciones sociales con la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, la situación se agravó durante la gestión Milei.

Protesta de la UTEP frente al Ministerio de Capital Humano 01-02-24 Télam

En un contexto de crecimiento geométrico de la pobreza y con una demanda creciente de personas que no pueden asumir el pago de su comida diaria, muchos de los 44 mil comedores que funcionan en todo el país han dejado de recibir alimentos. La decisión, además de dar un muy magro aumento por decreto al salario mínimo vital y móvil impacta directamente en el mismo sector.

Pero la crisis no se vive sólo entre las personas más vulnerables o en los trabajadores de la Economía informal. El paro de trenes de 24 horas, la idéntica medida del sector de Sanidad y el anuncio por parte de todos los gremios docentes de que el lunes no comenzarán las clases como estaba estipulado, son ejemplos de cómo el movimiento obrero organizado enfrenta también el ajuste sobre la clase media y baja que el propio Milei ha reconocido. La inminencia de un paro general, por otra parte, ha sido ya anunciada por distintos dirigentes de la CGT, aunque aún no se ha decidido una fecha.

Marzo es un mes con un par de marchas muy masivas (tanto la del Ni Una Menos del viernes 8 como la que el domingo 24 conmemora el golpe de 1976) y hay quienes creen que el paro general lo mejor sería hacerlo en abril, cuando además se sienta con mucho más fuerza el peso de los aumentos que derivan de la liberalización extrema de la Economía.

El comunicado de la segunda del FMI, Gita Gopinath, luego de reunirse con Milei y todo el equipo económico es significativo en ese sentido. Luego de elogiar previsiblemente el ajuste, el escrito reza: "Dados los costes de estabilización a corto plazo, es esencial sostener esfuerzos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones, así como garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre familias trabajadoras. Proceder de forma pragmática para asegurar apoyo social y político también es fundamental para garantizar la durabilidad y eficacia de las reformas”.

La funcionaria, muy satisfecha por el ajuste de Milei, dejó en claro que éste debe ser matizado para poder continuarlo porque sino, el estallido social será inevitable y el efecto puede ser el contrario al buscado, que es la continuidad del recorte. Lo mismo creen cerca de la expresidenta Cristina Kirchner. Que la velocidad y brutalidad del ajuste de Milei hacen insostenible la gobernabilidad. ¿Significa que se piensa en una interrupción del gobierno? Seguramente no, pero sí imaginan que La Libertad Avanza deberá inevitablemente tener una mirada sobre los más postergados si quiere sostener algún tipo de paz social y de continuidad en la gestión.

Tanto en el Instituto Patria como en el peronismo bonaerense reconocen, de cualquier modo, que la reconstrucción de liderazgos llevará tiempo. El documento de 33 páginas de la ex presidenta tiene como contexto esa certeza y plantea las discusiones que la principal fuerza de oposición de la Argentina tiene que encarar para volver a representar a las mayorías luego de la frustrante experiencia del gobierno de Alberto Fernández.

Milei contra todos, menos Trump y Cristina

Que las crisis del gobierno de Milei se vuelven constantes y los tiempos se aceleren puede no ser una buena noticia. De cualquier modo, un presidente que se ha enfrentado a todos, incluso con formas violentas, ha tenido cierta deferencia a la hora de referirse a Cristina Kirchner. Cuando varios de los genuflexos periodistas que habitualmente lo entrevistan le mencionaron que Cristina lo calificó de "showman mediático", el Presidente se mostró risueño y comprensivo. En el kirchnerismo consideran que Milei reconoce en ella a una dirigente auténtica que, más allá de su vasta experiencia de gestión, dice lo que piensa y actúa en público igual que en privado. Algo que en la política argentina escasea desde hace demasiado tiempo.

MILEI-TRUMP Donald Trump y Javier Milei se saludaron en un mitin de ultraderecha en Estados Unidos.

Se sabe que Javier Milei tiene un modo muy particular e intenso de demostrar sus simpatías y rechazos. Pudo verse en su encuentro en Washington con Donald Trump. El primer mandatario de nuestro país fue filmado celebrando al ex presidente norteamericano como quizás lo haría un adolescente que se encuentra con un ídolo musical o deportivo, algo inusual en las relaciones internacionales. En ese inestable mundo de amores y odios parece moverse la administración libertaria.