Así fue el encuentro entre Donald Trump y Javier Milei en la cumbre de la ultraderecha

Visiblemente emocionado, el mandatario argentino miró fijamente al expresidente de Estados Unidos y lo saludó con un efusivo "Nice to meet you" ("Encantado de conocerlo"). Aunque no queda claro si el encuentro estaba pactado, Trump no rehuyó al saludo de Milei y lo abrazó afectuosamente. Luego, mirando a las cámaras que los filmaban y fotografiaban, exclamó: "Make Argentina Great Again" (MAGA - "Hacer Argentina grande otra vez").