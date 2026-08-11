Tras la caída de la Ley de Tierras, el Gobierno reunió a la mesa política por la agenda legislativa

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó el encuentro que estuvo marcado por los próximos proyectos oficialistas de cara a las próximas sesiones en el Congreso.

El Gobierno volvió a reunir a su mesa política este martes en la Casa Rosada después del fracaso en el Congreso de la Ley de Tierras impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El encuentro buscó reordenar la agenda legislativa y dialogar sobre la gestión de la administración libertaria.

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El encuentro fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , donde definió que el primero de los proyectos a impulsar será el referido al mercado de capitales anunciado por el presidente Javier Milei. La iniciativa fue elaborada por la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, que busca dejar atrás la caída de la Ley de Tierras pese a la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado.

En tal sentido, fuentes a cargo del cónclave confirmaron a C5N que el proyecto sobre la propiedad privada no será debatido el 26 de agosto en la Cámara de Diputados como apuntaba la administración libertaria, debido a que el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para la aprobación.

En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo , analizó la situación económica y el jefe de Gabinete, Diego Santilli , explicó los ejes de los últimos encuentros que mantuvo con distintos gobernadores y señaló que tiene previsto viajar a Misiones para reunirse este miércoles con gobernantes de la región en el marco del Consejo del Norte Grande. Después se trasladará con el titular del Palacio de Hacienda a Catamarca para encontrarse con Raúl Jalil y Elías Suárez (Santiago del Estero) por la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

En este marco, en el cónclave también se resolvió que los otros ministros también serán convocados para las próximas reuniones. Por lo pronto, además de Karina Milei, Caputo y Santilli, de la reunión de este martes formaron parte el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem ; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich ; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt ; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández ; y el asesor Santiago Caputo.

Karina Milei reunió a la tropa bonaerense en Casa Rosada para fijar la estrategia legislativa

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó el lunes en la Casa Rosada dos encuentros de trabajo con los legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza para articular la estrategia política y la agenda legislativa del espacio en la provincia de Buenos Aires.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, iba a formar parte de la reunión pero no pudo estar presente. El que sí estuvo fue el presidente del partido a nivel provincial, Sebastián Pareja.

La jornada se dividió en dos turnos: en primer lugar asistieron diez senadores bajo la coordinación de Carlos Curestis y más tarde concurrieron veinte diputados con la conducción de Agustín Romo.

Durante los contactos, los bloques expusieron sus prioridades parlamentarias, entre las que destacan la implementación de la Boleta Única de Papel y modificaciones en el sistema de salud de IOMA. En el área de seguridad, el debate abarcó proyectos para autorizar el uso de pistolas Taser por parte de fuerzas municipales, vedar la telefonía celular en los presidios y reasignar fondos hacia la compra de patrulleros.

La agenda institucional incluyó además la iniciativa para disolver el Senado bonaerense y transformar el Poder Legislativo local en una estructura de cámara única ante un eventual triunfo electoral. En paralelo, la fuerza política promovió iniciativas vinculadas al régimen de desalojos para alinear las normas provinciales con la visión del Poder Ejecutivo nacional.