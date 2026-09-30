30 de septiembre de 2026 Inicio
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El Gobierno elevó el tope para importar autos eléctricos sin arancel

Según la información oficial, entre enero de 2024 y junio de 2026, el precio de los automóviles comercializados en el país bajó 29% en relación con el resto de los bienes y servicios de la economía.

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Será de u$s35.000 por unidad

Será de u$s35.000 por unidad

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El Gobierno oficializó la actualización del Régimen de importación de vehículos híbridos y eléctricos mediante el Decreto 1128/2026, una medida que incrementa los topes de valor FOB permitidos para ingresar unidades al país sin abonar aranceles de importación.

La inversión real alcanzó los u$s7.515 millones durante el octavo mes de 2026
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Según detallaron en el documento, la norma busca adecuar el marco regulatorio a los costos internacionales de las tecnologías más avanzadas y dinamizar la oferta disponible en el mercado local.

Con este nuevo esquema dispuesto por el Decreto 1128/2026, el valor FOB máximo para la importación arancel cero de vehículos eléctricos puros asciende a u$s35.000 por unidad.

En el caso de los híbridos convencionales y enchufables, el tope se fijó en u$s18.000, mientras que para los modelos de microhibridación o mild hybrid se mantuvo el límite vigente de u$s16.000. La actualización permitirá a las terminales automotrices con producción nacional y a las empresas importadoras ingresar modelos de última generación con mejores estándares de seguridad y rendimiento a valores competitivos.

El ajuste normativo responde al vertiginoso salto registrado en la adopción de la movilidad sustentable en el país. Luego de un 2025 en el que los patentamientos de híbridos y eléctricos crecieron un 90% respecto del período anterior, pasando de 13.500 a 25.600 unidades, la demanda durante los primeros siete meses de 2026 se disparó un 322%, acumulando 48.320 unidades vendidas.

Este impulso transformó la estructura del mercado automotor argentino. La participación de los vehículos sustentables pasó del 4,4% entre enero y julio de 2025 al 21,1% en el mismo lapso de 2026, con el dato relevante de que el 72% de esas unidades correspondió a modelos amparados por el beneficio del arancel cero.

En el marco de las convocatorias de 2025 y 2026, que asignaron un total de 100.000 unidades, ya ingresaron al país 68.792 vehículos pertenecientes a 58 modelos de 29 marcas globales.

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