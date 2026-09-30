El Gobierno elevó el tope para importar autos eléctricos sin arancel Según la información oficial, entre enero de 2024 y junio de 2026, el precio de los automóviles comercializados en el país bajó 29% en relación con el resto de los bienes y servicios de la economía. Por Agregar C5N en









Será de u$s35.000 por unidad Pixabay

El Gobierno oficializó la actualización del Régimen de importación de vehículos híbridos y eléctricos mediante el Decreto 1128/2026, una medida que incrementa los topes de valor FOB permitidos para ingresar unidades al país sin abonar aranceles de importación.

Según detallaron en el documento, la norma busca adecuar el marco regulatorio a los costos internacionales de las tecnologías más avanzadas y dinamizar la oferta disponible en el mercado local.

Con este nuevo esquema dispuesto por el Decreto 1128/2026, el valor FOB máximo para la importación arancel cero de vehículos eléctricos puros asciende a u$s35.000 por unidad.

Aumentamos el valor tope para importar vehículos eléctricos e híbridos sin arancel. La medida busca ampliar la oferta de modelos disponibles en el país y facilitar el acceso a vehículos con nuevas tecnologías a precios competitivos.



Más información: https://t.co/wSBas8qtW7 pic.twitter.com/7cr0WCjjHx — Secretaría de Industria, Comercio y PyME (@ComercioArg) September 30, 2026 En el caso de los híbridos convencionales y enchufables, el tope se fijó en u$s18.000, mientras que para los modelos de microhibridación o mild hybrid se mantuvo el límite vigente de u$s16.000. La actualización permitirá a las terminales automotrices con producción nacional y a las empresas importadoras ingresar modelos de última generación con mejores estándares de seguridad y rendimiento a valores competitivos.

El ajuste normativo responde al vertiginoso salto registrado en la adopción de la movilidad sustentable en el país. Luego de un 2025 en el que los patentamientos de híbridos y eléctricos crecieron un 90% respecto del período anterior, pasando de 13.500 a 25.600 unidades, la demanda durante los primeros siete meses de 2026 se disparó un 322%, acumulando 48.320 unidades vendidas.