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Joaquín Levinton fue denunciado penalmente por abuso sexual por su expareja

El cantante también fue acusado de violencia física y psicológica durante los cinco años que duró la relación, según indicó la periodista Karina Iavícoli en LAM. Además, expuso que la filmó sin su consentimiento.

Joaquín Levinton

Joaquín Levinton, denunciado, según LAM.

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El artista Joaquín Levinton fue denunciado penalmente por su expareja por abuso sexual con acceso carnal y amenazas durante la relación que mantuvieron entre 2015 y 2020. La mujer también lo acusó de episodios de violencia física y psicológica, según indicó la periodista Karina Iavícoli en LAM.

Joaquín Levinton rompió el silencio.
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De acuerdo con la denuncia, la expareja del cantante aseguró que fue forzada a consumir drogas y mantener relaciones sexuales no consentidas e incluso fue filmada en esos casos, sin su consentimiento.

La mujer ya había realizado una denuncia penal en 2022 por situaciones ocurridas durante la relación, pero decidió desistir luego de que Levinton le pidiera que la retirara. En la denuncia actual, describió un episodio puntual de violencia física.

La denuncia reciente fue realizada ante la Justicia y quedó caratulada como “abuso sexual con acceso carnal y amenazas” y consta que interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50.

La palabra de la denunciante en LAM: "Fui forzada a mantener relaciones sexuales no consentidas"

La panelista Iavícoli leyó en LAM: “Durante ese período sufrí reiterados hechos de violencia física y psicológica, siendo sometida en numerosas oportunidades a consumir drogas, específicamente cocaína, y forzada a mantener relaciones sexuales no consentidas, mientras él registraba fílmicamente dichas situaciones en videos, dándome órdenes estrictas e indicándome exactamente qué era lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer en esas películas”.

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