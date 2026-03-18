Javier Milei refuerza su agenda internacional y viaja a Hungría para una cumbre conservadora El Presidente participará de un evento político convocado por Viktor Orbán en Budapest. Antes de su vuelo a Europa del Este, encabezará un foro económico en Tucumán, en medio de un clima de extrema tensión entre el gobernador Osvaldo Jaldo y la dirigencia local de La Libertad Avanza. Por + Seguir en







Milei vuelve a subirse al avión presidencial.

El presidente Javier Milei emprenderá este jueves una nueva gira internacional con destino a Budapest, Hungría, con una escala previa en la provincia de Tucumán. El mandatario utilizará el avión oficial ARG-01 para cumplir con una agenda dividida entre compromisos ideológicos en el exterior y un foro económico a nivel local.

En la capital húngara, el jefe de Estado asistirá a un seminario internacional de referentes y dirigentes de partidos de derecha. La invitación a este encuentro exclusivo de espacios conservadores cuenta con la firma directa del primer ministro local, Viktor Orbán.

La comitiva argentina prevé una estadía muy acotada en Europa del Este, con apenas unas horas de permanencia en el territorio anfitrión. Tras su intervención en el foro político, el Presidente iniciará el vuelo de regreso a Buenos Aires el día viernes.

Esta salida al exterior ratifica la continuidad de la intensa agenda internacional del mandatario, quien retornó el domingo pasado de España. Su reciente visita a Madrid incluyó una actividad oficial y ahora suma este nuevo cruce del Atlántico en una misma semana.

Antes de su partida hacia el Viejo Continente, el mandatario desembarcará por cuarta vez en Tucumán como orador principal del Foro Económico del NOA (FENOA). La fundación Federalismo y Libertad organiza este evento, transformado en un acto de carácter estrictamente institucional tras la suspensión del "Tour de la gratitud" en la ciudad de Yerba Buena.

El arribo al norte del país ocurre en un clima de extrema tensión entre el gobernador Osvaldo Jaldo y la dirigencia provincial de La Libertad Avanza. El complejo escenario político provincial suma además el impacto de las inundaciones recientes, la asistencia de la Nación a las familias afectadas y la agresión sufrida por el diputado nacional Federico Pelli.