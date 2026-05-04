Tragedia en una exhibición de Monster Track: al menos 3 personas murieron y otras 40 resultaron heridas

El hecho se dio luego de que la conductora del vehículo perdiera el control y terminara embistiendo al público. Las autoridades locales y el Cuerpo de Bomberos trasladaron a los heridos a centros asistenciales.

Tres personas murieron y otras 40 resultaron heridas durante un evento de exhibición de Monster Track en Popayán, Colombia. “Lamento el trágico accidente”, expresó el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Muñoz.

El hecho ocurrió este domingo en el lote Bulevar Rose, donde una camioneta de gran porte hacía su presentación sobre la pista de obstáculos cuando, en medio de una maniobra, se desvió de su recorrido: la conductora, perdió el control del mismo, no logró detener la marcha y el atravesó las vallas metálicas.

Al atravesar la barrera de seguridad, se dirigió hacia los espectadores que todo quedó registrado en redes sociales, mostrando a la multitud pidiendo auxilio y tratando de escapar del vehículo. Rápidamente las autoridades locales y el Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para socorrer a las personas y varias ambulancias trasladaron a los heridos a centros asistenciales.

#MNTV II ¡TRAGEDIA EN ESPECTÁCULO! Monster Truck deja 3 muertos y 37 heridos en Colombia Uno de los vehículos perdió el control, salió de la pista y atravesó las barreras de seguridad, generando pánico entre los asistentes. Autoridades investigan las causas de este… pic.twitter.com/1NYYE612vZ

De acuerdo a las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, se puede observar cómo algunos de los asistentes pudieron reaccionar e intentaron huir; sin embargo, otros fueron arrolladas por las ruedas del enorme vehículo.

Por su parte, la Policía informó que inició una investigación para determinar responsabilidades y verificar si el evento cumplía con las condiciones de seguridad necesarias para su realización. “Se está verificando qué pasó, qué es lo que sucedió, está ya el proceso de investigación, se verifica qué pasó con el vehículo y los pilotos de esta actividad. La conductora hace parte de una de las heridas, está lesionada y atendida en un centro médico”, indicó el secretario privado del municipio, Reinel Polanía

Tragedia en Colombia en una exhibición de Monster Truck: la palabra del alcalde

Si bien en un principio el informe del gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, indicó que se registraron 37 personas lesionadas y al menos 2 muertos, luego, el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, detalló que en total se reportaron 3 muertos y 40 personas heridas. Entre las víctimas hay una niña de 10 años, según indicaron medios locales, y también se reportaron varios menores con lesiones.

“Siendo las 11 de la noche, acabo de llegar del Hospital Universitario San José donde he estado acompañando a las personas afectadas y sus familias. Hoy es una noche profundamente dolorosa para nuestra ciudad. Lamento el trágico accidente ocurrido durante el evento Monster Truck en el sector del Boulevard Rose”, comenzó en su explicación y confirmó la muerte de tres personas y los 40 heridos.

En dicho mensaje le envió “todo su respeto, solidaridad y acompañamiento permanente” a las familias “en esta difícil situación”: “Lo que se vive hoy en la ciudad es un momento difícil también en los escenarios de urgencia, gente luchando por su recuperación y un equipo médico que está preparado para atender todo este evento trágico”.

Por último, indicó que dio “instrucciones para que se adelante una investigación rigurosa” para que la Fiscalía y “autoridades competentes” serán las encargas de establecer con claridad lo ocurrido”. “Quiero pedir algo con todo respeto: este no es un momento para el oportunismo político. Este momento es de solidaridad y de unión como ciudad”, concluyó.