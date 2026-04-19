19 de abril de 2026 Inicio
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Nuevo viaje de Javier Milei a Israel: visita al Muro de los Lamentos y encuentro con Benjamin Netanyahu

El Presidente llegó este domingo por la mañana a Jerusalén y, tras su arribo, visitó directamente uno de los puntos más sagrados para el judaísmo. Mäs tarde se reunirá con el primer ministro. La agenda completa de una salida del país que durará cuatro días.

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Nuevo viaje de Javier Milei a Israel: visita al Muro de los Lamentos y encuentro con Benjamin Netanyahu
Nuevo viaje de Javier Milei a Israel: visita al Muro de los Lamentos y encuentro con Benjamin NetanyahuX: @JavierMilei

El presidente Javier Milei llegó a Israel y visitó el Muro de los Lamentos en el marco de una gira internacional de alto voltaje que tendrá como eje central el encuentro con el primer ministro Benjamín Netanyahu.

Milei pide paciencia pero, según las encuestas, muchos argentinos creen que su situación empeorará.
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Acompañado por el embajador argentino en ese país, Axel Wahnish, el mandatario se mostró en uno de los sitios más sagrados del judaísmo en un gesto de fuerte contenido político y religioso. La escena se inscribe en una visita que busca profundizar la alianza con Israel en un contexto regional delicado.

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El viaje se produce en medio del cese del fuego por diez días entre Israel y Líbano que entró en vigencia el 16 de abril y busca frenar las hostilidades contra Hezbolá. En ese marco, la presencia de Milei refuerza su posicionamiento internacional, con un alineamiento explícito con Israel y Estados Unidos en el conflicto con Irán.

“Siempre digo: defiendo la causa de Israel y el pueblo judío porque es una causa justa”, sostuvo el Presidente en una entrevista previa con Canal 14 de Israel.

El avión presidencial partió el sábado a las 11.25 y Milei viaja acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Se trata del 38° viaje internacional desde que asumió y el tercero a Israel.

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Itinerario de Javier Milei en Israel (hora argentina)

Domingo

  • 10:15: el canciller Pablo Quirno se reúne con su par israelí, Gideon Sa'ar.
  • 11:30: encuentro del Presidente con Benjamín Netanyahu.
  • A continuación (a confirmar): anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea El Al.
  • A continuación (a confirmar): firma de acuerdos y declaraciones conjuntas.
  • A continuación: reunión ampliada.
  • 15:00: pregrabación de la ceremonia por el 78° Día de la Independencia de Israel en el Monte Herzl.

Lunes 20 de abril

  • 04:30: Milei recibe el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar-Ilan.
  • 09:30: reunión con el presidente de Israel, Isaac Herzog.
  • 11:30: visita a la Yeshivá Hebron, donde será condecorado.

Martes 21 de abril

  • 04:30: encuentro con rabinos.
  • 10:00: visita a la Iglesia del Santo Sepulcro.
  • 15:00: participación en la ceremonia central por el Día de la Independencia de Israel.
  • Horario a confirmar: nueva visita al Muro de los Lamentos.
  • 17:30: partida hacia la Argentina.

Miércoles 22 de abril

  • 10:00: llegada a Buenos Aires.

La agenda combina reuniones de alto nivel con gestos de fuerte carga simbólica, en línea con la estrategia del Gobierno de profundizar vínculos con Israel en medio de un escenario internacional atravesado por tensiones en Medio Oriente.

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