Estados Unidos exigió que Rusia alcance una "solución duradera" a la guerra con Ucrania El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mantuvo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y pidió detener la "matanza" en el país ucraniano. Por







Marco Rubio se reunió con Serguéi Lavrov. X (@AmbRusFrance)

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, e instó a que ese país lleve a cabo medidas para alcanzar "una resolución duradera" en la guerra con Ucrania.

En un comunicado, el Departamento del Tesoro estadounidense expuso los ejes del encuentro entre Rubio y Lavrov. "El secretario reiteró el llamado del presidente Trump para que cesen las matanzas y la necesidad de que Moscú tome medidas significativas para una resolución duradera de la guerra entre Rusia y Ucrania", expresó.

La reunión se llevó a cabo luego de que Trump afirmara en la red social Truth Social que Ucrania podría recuperar su territorio ocupado por el país ruso: "Tras conocer y comprender plenamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia, y tras observar los problemas económicos que le está causando, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar toda su forma original".

Marco Rubio El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable. ¿Por qué no? Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana", advirtió en esta línea.