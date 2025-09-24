24 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Estados Unidos exigió que Rusia alcance una "solución duradera" a la guerra con Ucrania

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mantuvo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y pidió detener la "matanza" en el país ucraniano.

Por
Marco Rubio se reunió con Serguéi Lavrov.

Marco Rubio se reunió con Serguéi Lavrov.

X (@AmbRusFrance)

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, e instó a que ese país lleve a cabo medidas para alcanzar "una resolución duradera" en la guerra con Ucrania.

Kristalina Georgieva tras la reunión con Milei: Argentina va en la dirección correcta
Te puede interesar:

Kristalina Georgieva, tras la reunión con Javier Milei: "Argentina va en la dirección correcta"

En un comunicado, el Departamento del Tesoro estadounidense expuso los ejes del encuentro entre Rubio y Lavrov. "El secretario reiteró el llamado del presidente Trump para que cesen las matanzas y la necesidad de que Moscú tome medidas significativas para una resolución duradera de la guerra entre Rusia y Ucrania", expresó.

La reunión se llevó a cabo luego de que Trump afirmara en la red social Truth Social que Ucrania podría recuperar su territorio ocupado por el país ruso: "Tras conocer y comprender plenamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia, y tras observar los problemas económicos que le está causando, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar toda su forma original".

Marco Rubio
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable. ¿Por qué no? Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana", advirtió en esta línea.

Por su parte, El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, llamó a los países miembro de las Naciones Unidas (ONU) a detener "la carrera armamentista más destructiva de la historia" y "ejercer presión" sobre su par ruso, Vladimir Putin, a quien acusó de intentar expandir la guerra a otras zonas de Europa.

"Estamos viviendo la carrera armamentista más destructiva de la historia. Ucrania es solo el comienzo, pero los drones rusos ya sobrevuelan Europa, las operaciones se extienden más allá de nuestras fronteras y Putin busca ampliarlas", advirtió este miércoles ante la Asamblea General.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La ex número dos del FMI advirtió que la Argentina debe flexibilizar el tipo de cambio y sumar reservas

La ex número dos del FMI advirtió que la Argentina debe flexibilizar el tipo de cambio y sumar reservas

Javier Milei miró hacia la Casa Blanca en busca de ayuda ante los próximos vencimientos de deuda.

Qué es un swap de monedas: cómo será el apoyo del Tesoro de los EEUU al gobierno de Milei

Las acciones de Supervielle e YPF encabezan las ganancias en el premercado. 

Tras el anuncio del swap con EEUU, los bonos argentinos suben hasta un 10% y el riesgo país perfora los 1.000 puntos

Javier Milei junto a Scott Bessent. 

Swap con EEUU: Milei le agradeció a Trump y Scott Bessent por "la confianza en el pueblo argentino"

Jimmy Kimmel y un esperado regreso a la pantalla de ABC tras la censura de Donald Trump.

Jimmy Kimmel volvió a la TV y criticó los ataques "antiestadounidenses" de Donald Trump a la libertad de expresión

play

El secretario del Tesoro de EEUU confirmó que negocia con Argentina un swap por u$s20.000 millones

Rating Cero

Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.

Se filtró cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada: qué día llega a Telefe

Wanda Nara es la responsable de Valentino porque Maxi López vive en Europa.
play

El hijo de Maxi López y Wanda Nara podría retirarse del fútbol por una complicada lesión

¿Qué ocurrió entre Karina Jelinek y Florencia Parise?

¿Separadas, en crisis o juntas? Qué sucede con Karina Jelinek y su pareja

Ahora, llegó a la gran N roja, El séptimo hijo, la película sorpresa de Netflix, que rápidamente subió a las más vistas en el mes de septiembre y está siendo furor.
play

El séptimo hijo sube en las tendencias de Netflix: de qué se trata la película fantástica

Duki usa un perfume italiano, que tiene una fragancia que mezcla cítricos y dulces.

Este es el perfume favorito de Duki con el que enamoró a Emilia Mernes

Ahora llegó a la gran N roja, Una abogada brillante, la película que está siendo cada vez más vista en Netflix, se trata un impresionante thriller brasileño, una comedia que está sorprendiendo a todos.
play

Una abogada brillante es la comedia brasileña que está sorprendiendo a todos en Netflix: de qué se trata

últimas noticias

play

Represión en el Congreso: al menos dos personas fueron golpeadas en la marcha de jubilados

Hace 23 minutos
Kristalina Georgieva tras la reunión con Milei: Argentina va en la dirección correcta

Kristalina Georgieva, tras la reunión con Javier Milei: "Argentina va en la dirección correcta"

Hace 25 minutos
Marco Rubio se reunió con Serguéi Lavrov.

Estados Unidos exigió que Rusia alcance una "solución duradera" a la guerra con Ucrania

Hace 38 minutos
Colapinto se mudó a Europa de muy joven y sin su familia.

Colapinto recordó su dura llegada a Europa: "No tenía amigos y nadie me cuidaba"

Hace 44 minutos
Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.

Se filtró cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada: qué día llega a Telefe

Hace 48 minutos