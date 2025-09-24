24 de septiembre de 2025 Inicio
Al menos dos muertos en Dallas tras un tiroteo contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

Un hombre abrió fuego contra un edificio gubernamental. Dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas de bala y una víctima murió en el lugar de los hechos. El sospechoso fue encontrado sin vida en la azotea de un edificio contiguo.

Aumentan los incidentes violentos dirigidos contra agentes de ICE.

Un fatal tiroteo sacudió este miércoles las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, dejando un saldo de al menos dos personas muertas, incluido el atacante, que se suicidó.

El incidente desató una intensa respuesta de las fuerzas del orden y paralizó el tráfico en una de las autopistas más transitadas de la ciudad. La policía local y el ICE iniciaron una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del ataque y la identidad de las víctimas.

El Departamento de Policía de Dallas acudió al lugar de los hechos, una oficina de campo del ICE en el noroeste de la ciudad, alrededor de las 6.40 hora local tras recibir varias llamadas de emergencia.

"La investigación preliminar determinó que un sospechoso abrió fuego contra un edificio gubernamental desde un edificio adyacente", dijo la Policía. "Dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas de bala. Una víctima murió en el lugar de los hechos. El sospechoso ha fallecido", añadieron.

El atacante, cuyo nombre no ha sido revelado, fue encontrado sin vida en la azotea de un edificio contiguo. Según informaron fuentes policiales, el sujeto habría muerto por una herida de bala autoinfligida, lo que sugiere que se trató de un suicidio después de perpetrar el ataque.

El director en funciones del ICE, Todd Lyons, declaró a la cadena de noticias CNN que la agencia trabaja activamente para identificar a las víctimas. Lyons no pudo confirmar si las personas que resultaron heridas eran empleados, civiles de visita o detenidos en las instalaciones.

El vicepresidente estadounidense J.D. Vance utilizó la red social X para condenar el ataque. En su mensaje, Vance lamentó el hecho y expresó sus oraciones por las víctimas y sus familias. El funcionario también hizo un llamado a poner fin a los "obsesivos ataques contra las fuerzas del orden, en particular contra el ICE", sugiriendo que el tiroteo podría estar motivado por una animosidad creciente hacia la agencia.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que la agencia estaba al tanto del incidente y que se habían registrado "múltiples heridos y víctimas" en la oficina local. Aunque el motivo del ataque sigue sin estar claro, Noem señaló que hubo un aumento en los incidentes violentos dirigidos contra agentes de ICE en los últimos años, una tendencia que preocupa a las autoridades y a los responsables de la seguridad nacional.

