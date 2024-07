Javier Milei quiso escrachar a un grupo de periodistas y recibió una dura respuesta de Kusnetzoff y O'Donell

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1808066739168579674&partner=&hide_thread=false AQUÍ TENÉS CRÍTICOS OBJETIVOS

Fijate de quien inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo... https://t.co/dsQ25hVYBE — Javier Milei (@JMilei) July 2, 2024

Su efecto fue inmediato: decena de trolls y tuits en contra de los periodistas apuntados, haciendo alusión al uso de su dinero y sugiriendo que critican al Presidente por su ideología.

A horas del posteo, María O'Donell, quien ya había sido atacada en redes sociales por el propio jefe de Estado a principio de año, decidió realizar un descargo en su programa de Urbana Play, en el que estuvo acompañada de Andy y también de Sofi Martínez.

"La idea del escrache es que hay algo que denunciar cuando no hay nada que denunciar. Genera esa dinámica sin que pase nada. Es parte de la idea de ir sobre la persona para desacreditarla sin necesidad de discutir los temas reales", destacó.

En la misma línea comentó: "Hay que debatir el señalamiento. ¿Cuál es el costo de mantenerse crítico? Hay gente que se lo toma con más humor, pero hay otra que lo padece porque no está preparada para que el Presidente haga un señalamiento de estas características".

"No hay ningún crimen detrás, esto es trabajo público", cerró.

Por sus entredichos con Bolivia y Brasil, Javier Milei cargó contra el "perfecto dinosaurio idiota"

El presidente Javier Milei utilizó las redes sociales para defenderse de las críticas que recibió por la decisión del Gobierno de considerar que lo que sucedió en Bolivia fue un “autogolpe” de Luis Arce, a través de un polémico comunicado que lanzaron el domingo. En este caso, también se refirió a su relación con su par de Brasil, Lula Da Silva, y cargó contra el “perfecto dinosaurio idiota”.

El Gobierno publicó el domingo un texto en las redes sociales de la Oficina del Presidente en el que aseguró que lo que había sucedido en Bolivia tenía un “relato poco creíble” y que los argumentos “no encajaban con el contexto socio-político del país latinoamericano”. Fue el único país del mundo que lo hizo, incluso en contra de lo que expresó la Organización de Estados Americanos (OEA).

El Ejecutivo también aseguró que “la democracia boliviana está en peligro no por un golpe militar, sino históricamente los gobiernos socialistas derivan en dictaduras” generando tensión diplomática con el vecino país. Ante las críticas que recibió, decidió usar su cuenta de X (ex Twitter), una vez más, para defenderse y atacar a todos los que piensan distinto.

“1. Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato. 2. Se conoce el fraude montado el Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error, me critica por dejar su estupidez a la vista”, expresó en primer lugar.

Luego, vinculó el asunto su relación con el presidente de Brasil y disparó: “3. Luego de las agresiones de Lula (en especial su fuerte interferencia en la campaña electoral y apoyo sólido a la campaña más sucia de la historia) se queja porque le respondo con verdad (ha estado preso por corrupción y es comunista)”.

Asimismo, expresó con su tono confrontativo que “así son estos idiotas exaltadores de las formas por carecer de contenido y que, además, son esclavos del sobre, lo cual los hace ser funcionales a los gobiernos corruptos”.

“Si hubiésemos hecho las cosas como este gran dinosaurio idiota decía, LLA hubiera perdido. No le hicimos caso y ganamos, y como no puede asimilar su error, entonces ensucia desde el armado de una crítica políticamente correcta. Son parte del fracaso argentino. VLLC”, sentenció.