Argentina jugará las Qualifiers 2027 de Copa Davis: la superioridad de juego, los consejos de Javier Frana y el apoyo colectivo

El equipo albiceleste había logrado un 2-0 cómodo para la primera jornada de la serie ante Turquía, pero la estrategia del rival de cambiar a último momento la pareja hizo que tambalear la clasificación. Sin embargo, Francisco Cerúndolo dejó en claro la diferencia de nivel entre ambas selecciones y selló el pase por 3-1. ¿Qué sigue ahora?

El equipo albiceleste logró la clasificación a las Qualifiers 2027 al llevarse 3 a 1 la serie en el Estadio Ruca Che en Neuquén. Argentina mostró su superioridad en los partidos de singles, aunque el rival sorprendió en el dobles y estiró la definición. La presencia de Francisco Cerúndolo, ubicado entre los 25 mejores del mundo, también fue determinante para que el equipo pudiera encaminar la serie y quedarse con el objetivo.

La serie comenzó el sábado con un clima de verano y más de 3.000 personas en las tribunas. En el primer partido, Francisco Cerúndolo derrotó a Yanki Erel por 6-0 y 6-4. El propio jugador turco utilizó varias veces la palabra “presión” para describir lo que sintió durante el encuentro. El público fue protagonista desde el comienzo, generó un clima especial y acompañó al equipo argentino en cada punto.

En el segundo punto apareció Thiago Tirante, quien llegaba como el mejor argentino sobre canchas duras durante 2026. El platense superó a Mert Alkaya por 6-2 y 6-4 y dejó a Argentina a un solo tiro de la clasificación. La posibilidad de definir la serie en el dobles estaba latente, pero Turquía preparó una sorpresa.

El capitán turco Erhan Oral modificó a último momento la pareja para el dobles y puso a Arda Azkara y Yaki Eral en lugar de Tuncay Duran. Del otro lado estaban Andrés Molteni y Guido Andreozzi, una dupla con experiencia en este tipo de partidos. Sin embargo, Turquía logró imponerse en sets corridos y mantuvo abierta la serie. “Estamos tristes”, reconocieron los jugadores argentinos después del encuentro.

La derrota en el dobles obligaba a disputar, como mínimo, un cuarto punto y dejaba abierta la posibilidad de llegar a un quinto. Javier Frana ya había advertido antes del viaje que en la Copa Davis no existen las certezas y que cualquier serie puede tomar un rumbo inesperado. Argentina partía con ventaja por ranking y jerarquía individual, pero tuvo que volver a demostrarlo en la cancha.

Argentina cayó en dobles. Prensa AAT

Y allí apareció nuevamente Cerúndolo. El argentino regresó para disputar el cuarto punto y no dejó lugar para las dudas: venció a Mert Alkaya por 6-1 y 6-0 y selló la clasificación de Argentina a las Qualifiers 2027, que se disputarán en febrero y cuyo rival todavía no está definido.

Javier Frana y Francisco Cerúndolo destacaron el equipo humano en la serie de Copa Davis ante Turquía

“Estamos muy contentos, o sea, no va por el desahogo, va por el disfrute. Somos conscientes de que ganar en Argentina siempre es divino. Muchos de los chicos nunca habían jugado, yo pocas veces. Entonces, es más que nada eso, poder disfrutar con nuestra gente, con nuestro equipo, con nuestras familias. Tenemos un torneo del año ATP en casa y poder tener unos días más de jugar con nuestra gente, por lo menos para mí, creo que para todos los chicos, es espectacular”, indicó Cerúndolo.

Después de la clasificación, Frana también destacó a todos los integrantes del equipo, incluso a quienes no tuvieron participación durante los partidos. Antes de viajar a Neuquén, el capitán Frana había remarcado ante C5N.com que el funcionamiento del grupo era tan importante como el resultado deportivo.

La palabra de Frana y Cerúndolo. Prensa AAT

“Tenemos un cuerpo técnico que realmente es el mejor del mundo, es un privilegio cada uno de ellos. Pero, sobre todas las cosas, por los roles secundarios que cada uno cumple. El rol primario cada uno lo tiene muy claro. El médico es médico, el masajista es masajista. Pero el secundario es donde hicimos siempre mucho enfoco para que todos estemos bien. No solamente los 4 o 5 jugadores, sino que todos. Y que los jugadores estén pendientes también del resto”, indicó.

En cuanto a Mariano Navone, el único que no jugó, aseguró: “Su labor es algo que es un ser que realmente en esta serie lo dejó plasmado porque tenía el nivel, estaba al nivel para jugar. De hecho, fue una cuestión estratégica. La idea era que juegue ya sea como cuarto o quinto punto. Y él mostró, por sobre todas las cosas, no solamente que es un jugador de los mejores del mundo, de lo cual no se enorgullece tenerlo, sino también porque, como intenté decir hoy en la cancha, esa función de ese jugador que está en esa situación es vital para el equipo”.

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“Porque te mantiene integrado, porque te mantiene respaldado. Hace que el equipo tenga otra energía. Y la verdad que yo no tengo palabras, por sobre todas las cosas, porque es muy fácil ser buen tipo cuando todo va a favor y cuando todo te viene bien. Ahí es donde se demuestra realmente que es una persona que yo admiro en lo personal y profesional. Pero, por sobre todas las cosas, por su calidad”, cerró Frana.

Quién será el rival de Argentina en febrero para los Qualifiers 2027

Uno de los grandes antecedentes de esta serie estaba en la primera ronda de las Qualifiers 2026, cuando Argentina tuvo que afrontar una complicada visita a Corea del Sur. En aquella oportunidad, varios de los jugadores de mejor ranking priorizaron su participación en la gira sudamericana y el equipo cayó ante el conjunto asiático, por lo que debió disputar el Grupo Mundial I.

Ahora bien, la situación puede volver a repetirse porque entre los posibles rivales aparecen Chile, Croacia, Corea del Sur, Hungría, Brasil, India, Serbia, Ecuador, Mónaco, Noruega, Eslovaquia, Japón, Perú o China Taipei. Cerúndolo dejó atrás aquella situación y expresó su deseo de estar disponible nuevamente para representar al país.

Argentina pudo volver a ganar una serie de Copa Davis en su casa y con su gente. El Ruca Che fue testigo de una clasificación que tuvo dominio, un tropiezo inesperado en el dobles y una respuesta firme de la hinchada más grande del mundo cuando más se necesitaba. La Selección volverá a tener en febrero una nueva oportunidad para acercarse al lugar que busca en la Copa Davis.

El ranking ciego de Francisco Cerúndolo en C5N