Javier Milei negó que exista una pelea con Villarruel pero admitió: "No pensamos exactamente igual"

En diálogo con La Nación Más , Milei rechazó una pelea con Villarruel, aunque admitió que tiene algunos desacuerdos con la vicepresidenta: "Con Villarruel no estamos peleados. El video que hizo después de la votación está claro. Tenemos una excelente relación. No pensamos exactamente igual, eso es claro , pero nuestras diferencias son imperceptibles para el resto de la gente".

En tal sentido, se refirió al comunicado de la cuenta de la Oficina del Presidente en las redes sociales, en el que el Gobierno cuestionó a Villarruel, aunque lo negó. "Yo no me metí en opinar sobre si correspondía o no, eso es el trabajo de ella. Ella habrá hecho la evaluación de costo y beneficio y listo. ¿Quién soy para meterme en el trabajo de ella? Hubo una interpretación maliciosa del comunicado de la Oficina del Presidente", aseguró.

También expuso un encuentro que tendrá próximamente con su gabinete del que formará parte Villarruel: "De hecho el martes nos volvemos a juntar que tenemos reunión de Gabinete".

La insólita respuesta de Javier Milei por su uso de las redes sociales: "Les molesta que use Twitter por envidia"

El presidente Javier Milei aseguró que las críticas que recibió del senador y presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, por su presencia continua en las redes sociales se debe a una cuestión de "envidia", ya que lo considera "un fracasado".

"Les molesta que use Twitter por una cuestión. Lo definió muy bien Alejandro Fantino con respecto al voto de Martín Lousteau. Es por una cuestión de envidia, lisa y llanamente. El tipo quiere lo que yo tengo y no lo puede tener porque es un fracasado, perdió todas las elecciones que participó. ¡Esto es igual!", fue la respuesta que brindó el jefe de Estado durante una entrevista en LN+.

El dirigente radical había asegurado que "Milei tiene que pasar menos tiempo en Twitter y más en la realidad". También expuso que no lee las publicaciones del libertario. Ante esta situación, el mandatario remarcó que "las redes sociales tienen algo maravilloso y es que uno tiene comunicación directa con la gente. Yo no necesito ningún intermediario para comunicarme con la gente".

Por último, el líder de La Libertad Avanza detalló lo ocurrido durante el sábado a la mañana mientras se conectó en la red social: "El sábado estoy más liberado, ya que los ministros no trabajan, y entonces tengo diálogo directo con la gente. Al político le da envidia porque ellos quieren seguir con la metodología analógica, que se arregla comprando voluntades. ¡Los reyes de las redes sociales somos nosotros!".