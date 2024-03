Javier Milei: "Si el DNU se cae volveremos a la carga con otro"

El presidente Javier Milei negó sus diferencias con la vicepresidenta Victoria Villarruel y advirtió a los gobernadores que sin Ley Ómnibus no hay "Pacto de Mayo".

El presidente Javier Milei dio una nueva entrevista televisiva en La Nación Más en la que habló del duro traspié que sufrió su Gobierno en el Senado con el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y advirtió que si el DNU no se aprueba en Diputados presentará otros proyectos "hasta que las reformas tomen lugar" para terminar " 100 años de decadencia". Además negó que exista una pelea con la vicepresidenta Victoria Villarruel y le comunicó a los gobernadores que sin Ley Ómnibus no hay "Pacto de Mayo".

Luego, en referencia a los que 42 votos en contra manifestó: "De los orcos no se puede esperar más que tengan actitudes de tipo de orcos y después hay otros que prefieren defender sus privilegios de casta sobre los intereses de los argentinos".

El Presidente defendió el DNU al sostener que le "devuelve las libertades a los argentinos" para ir "por estructuras de mercado más competitivas" a tiempo de que "avanza sobre los vicios y la corrupción de la política". En ese sentido, tras la derrota en el Senado señaló que el estatus quo "no quiere resignar sus privilegios" en la política.

Acto seguido ponderó que el DNU sigue vigente y ahora el oficialismo deberá defenderlo en la Cámara de Diputados. De todas formas adelantó que en caso de no aprobarse en la Cámara Baja presentará otro DNU "hasta que las reformas tomen lugar". "Tarde o temprano la política va a tener que entender que se acabó la política de los privilegios. Venimos a terminar con 100 años de decadencia y lo vamos a hacer", afirmó

Milei manifestó que si se hubiera implementado el DNU en su totalidad y si se hubiera aprobado la Ley Ómnibus el país "hubiera escalado 90 puestos en libertad económica" provocando que Argentina se pareciera a Alemania y aunque lamentó que la casta "no está dispuesta a resignar sus privilegios" aseguró que el Gobierno "no está dispuesto a bajar los brazos". Estas son las primeras mil reformas cuando terminemos con estas todavía tenemos 3000 esperando. No vamos a bajar los brazos", agregó.

En esa línea advirtió que los diputados que hagan caer el DNU van a tener la misma suerte que los senadores que rechazaron el decreto a los escrachó en redes sociales con nombre y apellido. "Que la gente sepa quiénes son los enemigos de la sociedad, quiénes son los que están a favor de los privilegios y quiénes están a favor de la libertad", indicó.

En cuanto a la Ley Ómnibus, Milei dijo que si no se aprueba en el Congreso no tiene sentido hacer el "Pacto de Mayo" con los gobernadores. "El pacto son 10 pilares para el funcionamiento de la economía. Guarda relación con lo que hagamos en el capítulo 4 de la ley", explicó.

Milei: "Lousteau es un incompetente sistemático"

En otro pasaje de la entrevista, el Presidente cruzó al senador Martín Lousteau por oponerse al DNU y lo calificó como un "incompetente sistemático". "Lousteau es un camaleón y se va acomodando en función a conseguir cargos y ventajas. Fue un coherente con su postura. Él fue el ministro de Economía de Cristina Kirchner y el responsable de la 125 que dejó al país al borde de una guerra civil. Hizo un desastre en el Banco Provincia y como ministro de la producción. Todo lo que tocó lo rompió. Es un incompetente sistemático tipo Kicillof pero más educado y con mejores formas pero en el fondo no son tan distintos en dinámicas", expresó.

Milei negó que exista una pelea con Victoria Villarruel

En la entrevista Milei negó que haya un conflicto con Victoria Villarruel luego de que la vicepresidenta decidiera convocar a una sesión para tratar mega decreto de necesidad y urgencia (DNU).

"Con Villarruel no estamos peleados. El video que hizo después de la votación está claro. Tenemos una excelente relación. No pensamos exactamente igual, eso es claro, pero nuestras diferencias son imperceptibles para el resto de la gente", expresó.

En tal sentido, se refirió al comunicado de la cuenta de la Oficina del Presidente en las redes sociales, en el que el Gobierno cuestionó a Villarruel, aunque lo negó. "Yo no me metí en opinar sobre si correspondía o no, eso es el trabajo de ella. Ella habrá hecho la evaluación de costo y beneficio y listo. ¿Quién soy para meterme en el trabajo de ella? Hubo una interpretación maliciosa del comunicado de la Oficina del Presidente", aseguró.

También expuso un encuentro que tendrá próximamente con su gabinete del que formará parte Villarruel: "De hecho el martes nos volvemos a juntar que tenemos reunión de Gabinete".

Milei aseguró que su gobierno le está "devolviendo la plata a la gente"

Consultado sobre si el ajuste lo está pagando la "casta" o el conjunto de la sociedad, Milei señaló que lo que importa la economía de un país es el tamaño del Estado y destacó que su Gobierno logró un ajuste donde el gasto público "cayó en términos reales un 38%". "Eso quiere decir que le estamos devolviendo plata a la gente", afirmó.

Acto seguido reconoció que dada la velocidad y magnitud del ajuste hubo "motosierra y también licuadora". "Algunos decían que lo único que se podía ajustar era un punto del PBI, nosotros ajustamos 5 en el tesoro y 6 en el banco central. Ha habido tanto motosierra como licuación, eso evidente porque si no las velocidades no daban", argumentó.

"Ahora, motosierra hubo un montón, echamos 50 mil empleados públicos, bajamos 10 mil contratos, dimos de baja 200 mil programas sociales mal asignados, frisamos los sueldos de los altos cargos, eliminamos la obra pública y las transferencias discrecionales. Ahí está el ajuste más grande" subrayó.

Javier Milei habló de los trabajadores del INADI y de TÉLAM

En la entrevista Milei también habló de los trabajadores del Inadi y de Télam, dos entes estatales cerrados por su gestión. Sobre el Inadi sostuvo que era un "organismo de persecución a los opositores".

"Era una forma de cancelar a los que pensaban distintos", expresó. En ese sentido afirmó que la cuestión funcional del instituto será absorbida por el Ministerio de Justicia pero con "muchísima menos gente" que con la que operaba el Inadi.

Sobre Télam confirmó que el cierre no tiene retorno ya que "era un mecanismo de propaganda política". Sobre los trabajadores de la agencia dijo que se verá si algunos serán reasignados a otras áreas y los que no lo sean "se tendrán que ir y encontrar otro trabajo" como le sucede a cualquier trabajador despedido.

Para Milei el fin del CEPO al dólar "está cerca"

Milei también volvió a afirmar que la salida del "cepo" al dólar está cada vez más cerca y afirmó que si tuviera 15 mil millones de dólares lo abriría ahora mismo. En ese sentido destacó que para tener ese dinero se podría trabajar un nuevo programa con el FMI aunque también aseguró que hay países y fondos comunes de inversión que mostraron voluntad de colaborar para que el país pueda llevar adelante esa operación.