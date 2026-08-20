Javier Milei irá a la Bolsa de Comercio de Rosario tras la promesa de quita de retenciones al campo

El Presidente encabezará el acto por el 142° aniversario de la entidad, donde brindará un discurso por tercer año consecutivo. Será a menos de un mes de su visita a La Rural, donde afirmó que reducirá la carga impositiva del sector.

El presidente Javier Milei encabezará este viernes el acto por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde brindará un discurso por tercer año consecutivo. La visita ocurrirá en medio de las promesas del jefe de Estado sobre una quita de impuestos al campo, ratificada en su última asistencia a La Rural.

La llegada del mandatario al Aeropuerto Internacional de Rosario está prevista para las 19, desde donde se trasladará en helicóptero hasta la helipista de Prefectura Naval y luego continuará por vía terrestre en vehículo oficial hasta la sede central de la Bolsa. El discurso está estipulado para antes de las 20, después de un saludo con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , y el intendente local, Pablo Javkin.

En tal sentido, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, anticipó el discurso que brindará en el evento y respaldó a Milei. "El tono no es tan fuerte como pudo haber sido en otras ocasiones con otros presidentes, porque un montón de puntos de hoja de ruta que la Bolsa viene pregonando desde hace muchos años ya se empezaron a dar. El reclamo puede ser sobre las rutas nacionales y el ferrocarril", señaló en diálogo con Radio2.

Por lo pronto, en la exposición que brindó en 2025, el mandatario había destacado la actividad económica durante su gestión. "Hemos llegado al nivel máximo que teníamos en el 2011 y estamos en el pico de consumo. Si ustedes se encuentran con que enfrente están los sodomitas del capital, los orcos, los que abiertamente vienen a decir que van a romper los derechos de propiedad, ¿cuánto creen que vale la tasa de interés ahí? Es como el escenario del fin del mundo, donde la tasa de interés tiende a infinito", expresó.

"La tasa de caución no es la tasa relevante para la economía. Las tasas relevantes son las que son más largas y tampoco subieron tanto. Frente a un año electoral, los inversores tampoco quieren invertir hasta que no se despeje el horizonte", agregó en esta línea.

La promesa de Milei en La Rural sobre una quita de retenciones

El presidente Javier Milei encabezó en julio el acto de ceremonia de apertura de la 138a Exposición Rural en el predio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina. En el evento, puso en valor las políticas económicas y recordó la baja de retenciones anunciadas meses atrás: "Solo por la baja de retenciones, la relación entre nuestros precios en Rosario y los de Chicago mejoró hasta un 19% en el maíz y un 12% en la soja".

"Entre 2019 y 2023, el productor que vendía soja recibía en torno al 65% del precio internacional, mientras el resto se lo quedaba el Estado en el camino. Hoy recibe el 75% y va a seguir subiendo hasta que el día de mañana reciba el precio pleno, el 100% de lo que genera su esfuerzo", agregó.

"Y por si todo esto fuera poco, el campo batió todos estos récords mientras todavía carga con el peso de las retenciones. Todo lo que acabo de enumerar lo lograron con una mano atada a la espalda. En diciembre de 2023 estaban atados de cuerpo entero, y hoy vamos camino a terminar de liberarlos por completo", remarcó Milei.

En este marco, destacó que "lo que estamos viendo es una pequeña muestra de lo que puede lograr el campo argentino. Es apenas el punto de partida. La Argentina volvió a ser el segundo exportador neto de alimentos del mundo, y el campo genera el 60% de las divisas del país y año tras año generaba casi todas las divisas netas. La transición se está consolidando y cada nuevo paso que da el sector es más rápido que el anterior".

A posterior, Milei puso en valor la la eliminación del cepo cambiario, al que calificó como "el robo más grande que sufría el mercado": "Vaya que fue bueno eliminarlo. No es tema menor, porque el maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos".