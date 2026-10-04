4 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump creó una fuerza especial para avanzar con la inteligencia artificial en Estados Unidos

La iniciativa busca coordinar la política del Gobierno sobre IA y mantener el liderazgo tecnológico del país.

Por
Donald Trump creó una fuerza especial para avanzar con la inteligencia artificial en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo la creación de una nueva fuerza federal destinada a coordinar la estrategia de su Gobierno frente al avance de la inteligencia artificial (IA). El organismo, denominado “Super Intelligence Force” (SIF), estará encabezado por el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Te puede interesar:

Trump sostuvo que el piloto que atacó a otro en un vuelo rumbo a Israel podría estar relacionado con Irán

La nueva estructura tendrá como objetivo central que Estados Unidos conserve su posición de liderazgo en el desarrollo de esta tecnología. Trump sostuvo que la iniciativa también buscará proteger los intereses de los ciudadanos y aprovechar los avances de la IA para mejorar sus condiciones de vida.

Además de Clayton, la conducción estará integrada por el titular de la Comisión Federal de Comercio (FTC), Andrew Ferguson; el subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería y director de Tecnología del Pentágono, Emil Michael; y el director de la Oficina de Administración de Personal, Scott Kupor. El grupo responderá directamente al mandatario y a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

La fuerza especial tendrá entre sus tareas establecer vínculos con empresas de inteligencia artificial, consumidores, organizaciones de interés público, grupos religiosos y sectores considerados estratégicos para la infraestructura estadounidense.

Trump busca acelerar el desarrollo de la IA

La creación del organismo se produce pocos días después de una reunión que Trump mantuvo en la Casa Blanca con los principales referentes de la industria tecnológica. Durante ese encuentro, las compañías acordaron avanzar de manera voluntaria en mecanismos de control y auditoría sobre sus modelos de inteligencia artificial.

El mandatario viene defendiendo una estrategia que prioriza el crecimiento de la industria y la competencia tecnológica de Estados Unidos frente a China. Al mismo tiempo, su administración enfrenta crecientes reclamos para establecer mayores controles ante los riesgos asociados al desarrollo acelerado de la IA.

Trump había anticipado en septiembre que crearía una “AI Force” y que designaría a un responsable específico para la política de inteligencia artificial. Finalmente, Clayton quedó al frente de la nueva estructura, aunque continuará desempeñándose como director de Inteligencia Nacional.

La decisión llega en un momento de fuerte debate en Estados Unidos sobre hasta dónde debe llegar la regulación de la tecnología. Mientras algunos especialistas y empresarios advierten sobre riesgos de seguridad y posibles usos perjudiciales de sistemas cada vez más avanzados, Trump sostiene que una regulación excesiva podría frenar la innovación y hacer perder al país terreno frente a sus competidores.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Trump se reunió con 31 ejecutivos tecnológicos sobre la IA. 

Trump ordenó cambiar el nombre inteligencia artificial por "Superinteligencia"

Donald Trump no quiere que China gane la carrera por la IA.

Trump se mete de lleno en la pelea por la IA: convocó a altos ejecutivos tecnológicos a la Casa Blanca

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Donald Trump rechazó la última propuesta de Irán, pero retomará la negociación para reabrir el estrecho de Ormuz

Donald Trump destacó el trabajo conjunto entre Estados Unidos y Reino Unido para la captura.

Trump habló de los cinco detenidos en Reino Unido: "Buscaban causar un gran daño, los veníamos investigando"

Donald Trump no aceptó la propuesta de Irán, informó The Washington Post. 

Trump rechazó la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz: "No es aceptable"

El Presidente Javier Milei en un encuentro organizado por la Fundación Federalismo y Libertad. 

Milei volvió de Nueva York sin la foto con Trump y el desafío de controlar la interna

Rating Cero

Dua Lipa contó junto a Shakira Antología, un clásico de la colombiana, en Madrid.

Por primera vez juntas, Dua Lipa y Shakira cantaron un hitazo y explotaron las redes

“Está bien, mejorando día a día. Ya está en un cuarto común”, confirmó Juana Viale sobre Mirtha Legrand.
play

Juana Viale dio más detalles sobre el estado de salud de Mirtha Legrand

Mariano Pernía tuvo una extensa trayectoria como futbolista y, tras su retiro, continuó su carrera deportiva en el mundo motor.

Este futbolista argentino disputó un Mundial con España pero al retirarse se dedicó a otro deporte: quien es

Penélope Cruz llegó a Venecia junto a Javier Bardem con un diseño de Chanel de la colección primavera-verano 2026, valuado en 7.600 euros.

Cómo es el bolso que Penélope Cruz lució en el Festival de Venecia: ¿cuánto cuesta?

Nicole Neumann apostó por un diseño moderno y sustentable para transformar su vivienda en Tigre, con espacios amplios, jardín y una privilegiada vista al lago.

Sustentable y con vista al lago: como es la casa de Nicole Neumann

Pierce Brosnan mantiene una rutina activa a los 73 años y combina diferentes ejercicios con cambios en su alimentación.

Sin ir al gimnasio: esta fue la impactante transformación de Pierce Brosnan

últimas noticias

Tabata Amaral junto a su madre.

Elecciones en Brasil: se accidentó en un acto la madre de una candidata y está en terapia intensiva

Hace 7 minutos
Un desequilibrio energético se puede equilibrar con el sonido de los cuencos.

Los cuencos tibetanos: qué son y para qué se utilizan

Hace 14 minutos
El caso de una científica de laboratorio muerta en Siberia disparó una alerta sanitaria en Rusia.

Alerta sanitaria en Rusia: 5 hospitales cerrados en Siberia por posible brote de peste

Hace 35 minutos
Dibu habló tras la goleada y reveló dónde quiere jugar y quién corre con ventaja para quedarse con la camiseta de Messi.

Dibu Martínez, sin filtro: confesó dónde le gustaría jugar y eligió al heredero de la "10" de Messi

Hace 48 minutos
Las autoridades de Villa La Angostura intervinieron en el hecho.

Horror en Villa La Angostura: asesinaron a una niña de tres años y detuvieron a su padre

Hace 57 minutos