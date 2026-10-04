Donald Trump creó una fuerza especial para avanzar con la inteligencia artificial en Estados Unidos

La iniciativa busca coordinar la política del Gobierno sobre IA y mantener el liderazgo tecnológico del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este domingo la creación de una nueva fuerza federal destinada a coordinar la estrategia de su Gobierno frente al avance de la inteligencia artificial (IA). El organismo, denominado “Super Intelligence Force” (SIF), estará encabezado por el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton.

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La nueva estructura tendrá como objetivo central que Estados Unidos conserve su posición de liderazgo en el desarrollo de esta tecnología. Trump sostuvo que la iniciativa también buscará proteger los intereses de los ciudadanos y aprovechar los avances de la IA para mejorar sus condiciones de vida.

Además de Clayton, la conducción estará integrada por el titular de la Comisión Federal de Comercio (FTC), Andrew Ferguson ; el subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería y director de Tecnología del Pentágono, Emil Michael ; y el director de la Oficina de Administración de Personal, Scott Kupor . El grupo responderá directamente al mandatario y a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

La fuerza especial tendrá entre sus tareas establecer vínculos con empresas de inteligencia artificial, consumidores, organizaciones de interés público, grupos religiosos y sectores considerados estratégicos para la infraestructura estadounidense.

La creación del organismo se produce pocos días después de una reunión que Trump mantuvo en la Casa Blanca con los principales referentes de la industria tecnológica. Durante ese encuentro, las compañías acordaron avanzar de manera voluntaria en mecanismos de control y auditoría sobre sus modelos de inteligencia artificial.

El mandatario viene defendiendo una estrategia que prioriza el crecimiento de la industria y la competencia tecnológica de Estados Unidos frente a China. Al mismo tiempo, su administración enfrenta crecientes reclamos para establecer mayores controles ante los riesgos asociados al desarrollo acelerado de la IA.

Trump había anticipado en septiembre que crearía una “AI Force” y que designaría a un responsable específico para la política de inteligencia artificial. Finalmente, Clayton quedó al frente de la nueva estructura, aunque continuará desempeñándose como director de Inteligencia Nacional.

La decisión llega en un momento de fuerte debate en Estados Unidos sobre hasta dónde debe llegar la regulación de la tecnología. Mientras algunos especialistas y empresarios advierten sobre riesgos de seguridad y posibles usos perjudiciales de sistemas cada vez más avanzados, Trump sostiene que una regulación excesiva podría frenar la innovación y hacer perder al país terreno frente a sus competidores.