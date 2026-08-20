20 de agosto de 2026 Inicio
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La polémica frase de Javier Milei: "Es una estupidez decir que la gente no llega a fin de mes"

En un contexto de alza de la inflación, cierre de empresas y récord de endeudamiento de las familias, el mandatario relativizó el impacto de la baja de los ingresos. Habló en el Council of the Americas 2026 generando una amplia repercusión política y mediática.

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El mandatario también apuntó contra los sectores que impulsaron la agenda de género en el país.

El mandatario también apuntó contra los sectores que impulsaron la agenda de género en el país.

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Javier Milei volvió a encender al polémica con una dura definición sobre la coyuntura económica del la Argentina y la situaci{on de los trabajadores y las familias: "Es una estupidez decir que la gente no llega a fin de mes”, aseguró.

Sturzenegger destacó la tarea económica.
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El comentario se dio en el marco de su discurso en la 23° edición del Council of the Americas 2026, en el Hotel Alvear, en la Ciudad de Buenos Aires, donde apuntó contra quienes protestan por el aumento del costo de vida, al tiempo que rechazó las críticas a su plan de gobierno y sostuvo que sigue confiando en el respaldo social a su gestión.

A la vez, Milei tildó de "estupideces" las afirmaciones sobre que los argentinos no llegan a cubrir sus gastos mensuales, y ratificó su fe en "los argentinos que no quieren volver al pasado ni convertirse en Cuba".

En otro momento polémico de su discurso, el jefe de Estado volvió a apuntar contra los sectores que impulsaron la agenda de género en el país, y los vinculó con el desempeño económico: "La locura de los pañuelitos verdes y esa pasión por asesinar niños nos está costando en términos de crecimiento".

Las frases destacadas

Milei habló en la 23° edición del Council of the Americas 2026, en la Ciudad, y destacó el crecimiento de la economía y la fuerte reducción de la inflación. Entre las frases más destacadas del mandatario están:

  • "Frente a la precariedad intelectual, a la ignorancia y a la mala intención, la primera respuesta es al mejor estilo de Milton Friedman: primero los datos”.
  • “Acabo de mostrar que sí sé cómo bajar la inflación, porque, de hecho, lo estoy haciendo. Pero, además, también dije que sé cómo hacer crecer a una economía”.
  • “En los dos primeros años acumulamos una expansión de más de 10 puntos porcentuales. Vaya que sí estamos haciendo grande a la Argentina nuevamente”.
  • “Todas las cosas que prometí en campaña las cumplí a mitad de mandato. Déficit cero. Lo cumplí. Inocencia fiscal, lo cumplí. El acuerdo con la Unión Europea, lo cumplí. La reforma laboral, lo cumplí”.
  • “Llegamos con un déficit consolidado de 15 puntos del PBI. En un mes arreglamos el desequilibrio del Tesoro y, en seis meses, el del Banco Central. Y le devolvimos a los argentinos 15 puntos del PBI”.
  • “Sacamos a más de 14 millones de personas de la pobreza, la indigencia pasó del 20% al 6% y la pobreza infantil, del 70% al 42%”.
  • “Lo interesante de la apertura comercial es que agranda el tamaño del mercado, y eso genera crecimiento económico. Argentina es la economía más cerrada del mundo”.
  • “El modelo de crecimiento basado en los rendimientos crecientes, en el capital humano, en la apertura comercial, en el estímulo del ahorro y en la batalla cultural va a poder permitir que Argentina se convierta en un país grande en 30 años, en realidad, desarrollado en 20”.
  • “Cuando yo vengo y digo que estamos haciendo más que 100 años todos juntos, es cierto. Yo creo que no podemos esperar más”.
  • “La batalla no es económica, la batalla es moral. El eje central de la decadencia es un problema de índole moral”.

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