La polémica frase de Javier Milei: "Es una estupidez decir que la gente no llega a fin de mes" En un contexto de alza de la inflación, cierre de empresas y récord de endeudamiento de las familias, el mandatario relativizó el impacto de la baja de los ingresos. Habló en el Council of the Americas 2026 generando una amplia repercusión política y mediática. Por Agregar C5N en









El mandatario también apuntó contra los sectores que impulsaron la agenda de género en el país. Redes sociales

Javier Milei volvió a encender al polémica con una dura definición sobre la coyuntura económica del la Argentina y la situaci{on de los trabajadores y las familias: "Es una estupidez decir que la gente no llega a fin de mes”, aseguró.

El comentario se dio en el marco de su discurso en la 23° edición del Council of the Americas 2026, en el Hotel Alvear, en la Ciudad de Buenos Aires, donde apuntó contra quienes protestan por el aumento del costo de vida, al tiempo que rechazó las críticas a su plan de gobierno y sostuvo que sigue confiando en el respaldo social a su gestión.

A la vez, Milei tildó de "estupideces" las afirmaciones sobre que los argentinos no llegan a cubrir sus gastos mensuales, y ratificó su fe en "los argentinos que no quieren volver al pasado ni convertirse en Cuba".

Que Milei no entienda la frase "la gente no llega a fin de mes" es su certificado de desconexión completa con la realidad pic.twitter.com/dmRWXWTFJY — Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) August 20, 2026 En otro momento polémico de su discurso, el jefe de Estado volvió a apuntar contra los sectores que impulsaron la agenda de género en el país, y los vinculó con el desempeño económico: "La locura de los pañuelitos verdes y esa pasión por asesinar niños nos está costando en términos de crecimiento".

Las frases destacadas Milei habló en la 23° edición del Council of the Americas 2026, en la Ciudad, y destacó el crecimiento de la economía y la fuerte reducción de la inflación. Entre las frases más destacadas del mandatario están: