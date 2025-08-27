Javier Milei gastó más de $6 millones del Estado para ir a La Derecha Fest

27 de agosto de 2025 Inicio
El dato surge del informe de gestión que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presenta este miércoles en el Congreso. El evento privado se realizó el 22 de julio en Córdoba, con entradas que rondaron los $35.000.

Milei fue el principal orador del evento que reunió a referentes libertarios.
El presidente Javier Milei gastó más de $6 millones en fondos estatales para viajar a La Derecha Fest, el evento privado que se realizó el 22 de julio pasado en la ciudad de Córdoba, con la presencia de varios referentes libertarios, y en el que él fue el principal orador.

Francos cruzó a la oposición y atribuyó el escándalo de los audios a una "operación política"

El dato surge de las respuestas escritas que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó a los legisladores antes de presentarse este miércoles al mediodía en el Congreso para su quinto informe de gestión, el tercero en la Cámara de Diputados.

"Se informa que el traslado del Presidente se realizó en una aeronave de la flota aérea presidencial. El gasto erogado por el SAF 301 ascendió a $6.340.684,71", sostiene el documento. "Los cargos detallados en el párrafo que antecede fueron financiados con fondos del Tesoro Nacional", agrega.

"El jefe de Gabinete informó que el presidente Milei gastó más de $6 millones 'de la nuestra' para trasladarse a un evento privado arancelado en el que él era la principal atracción. Con ese dinero se podrían haber pagado 32 pensiones por discapacidad", señaló en X el diputado Esteban Paulón, de Encuentro Federal.

El evento privado, que se promocionó como "el más anti-zurdos que jamás se hizo", se realizó en el Hotel Quórum de Córdoba y las entradas se vendían por $35.000. Además de Milei, se presentaron Daniel Parisini (el Gordo Dan), el politólogo Agustín Laje y el biógrafo del Presidente, Nicolás Márquez.

Durante su discurso de más de una hora, Milei se mostró confiado de cara a las elecciones legislativas y advirtió que "muchos se van a sorprender con los resultados de octubre". También lanzó duras críticas a "la casta" y calificó de "bruta traidora" a la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

En medio del escándalo por coimas, Javier Milei desembarca en Lomas de Zamora con un acto de campaña y una caravana

El presidente Javier Milei encabezará este miércoles un acto de campaña en Lomas de Zamora, en la recta final hacia las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. La actividad incluirá una caravana que partirá desde el Coto de Temperley hasta la Plaza Grigera, donde el oficialismo buscará mostrar fuerza política en un distrito históricamente gobernado por el peronismo.

El despliegue forma parte de la estrategia electoral que también contempla recorridas por Moreno. Según trascendió, Milei estará acompañado por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el armador político Sebastián Pareja y candidatos de La Libertad Avanza.

La visita se dará en medio de la crisis que atraviesa el Gobierno por la causa de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la que están implicados Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros. El mandatario todavía no se pronunció sobre el escándalo.

