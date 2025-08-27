A días de las elecciones legislativas, una encuesta asegura que Axel Kicillof supera a Javier Milei en imagen positiva El gobernador de la provincia de Buenos Aires acumula un 43,8% de percepción "buena" y "muy buena", frente a un 39,8% del Presidente. Además, el 57% de los argentinos hace una evaluación negativa de la gestión del Gobierno Nacional. Por







Kicillof supera en imagen positiva a Milei, revela una encuesta de Tres Punto Zero.

Una reciente encuesta trae nuevos problemas al Gobierno en medio del escándalo por los audios que revelan un presunto entramado de coimas y corrupción en la compra de medicamentos, y a días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires: el gobernador bonaerense Axel Kicillof supera por primera vez al presidente Javier Milei en imagen positiva.

Se trata de un estudio elaborado por la consultora Trespuntozero el cual revela que el gobernador de la provincia de Buenos Aires acumula un 43,8% de percepción "buena" y "muy buena", frente a un 39,8% del Presidente. Además, el 57% de los argentinos hace una evaluación negativa de la gestión del Gobierno Nacional.

Ante la pregunta sobre "¿qué imagen tiene sobre los siguientes dirigentes políticos", los resultados arrojan que la expresidenta Cristina Kirchner, también supera al líder libertario en imagen positiva con un 41,8%, como así también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que solo acumula un 32.8%.

Tres Punto Zero 1 En lo que respecta a la evaluación en la gestión del gobierno nacional, la evaluación "mala" y "muy mala" (57%) supera en lo que va de agosto a la opción "buena" y "muy buena", que bajó al 39.9%.

Tres Punto Zero 2 Cayó la imagen de Javier Milei en el ranking de los presidentes de Latinoamérica La imagen del presidente Javier Milei registró una caída del 3% en agosto en una encuesta que mide la percepción sobre los mandatarios de Latinoamérica. Del estudio, realizado por una consultora privada, se desprende además que más del 51% todavía mantiene una percepción negativa del jefe de Estado argentino.