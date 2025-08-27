27 de agosto de 2025 Inicio
A días de las elecciones legislativas, una encuesta asegura que Axel Kicillof supera a Javier Milei en imagen positiva

El gobernador de la provincia de Buenos Aires acumula un 43,8% de percepción "buena" y "muy buena", frente a un 39,8% del Presidente. Además, el 57% de los argentinos hace una evaluación negativa de la gestión del Gobierno Nacional.

Kicillof supera en imagen positiva a Milei

Kicillof supera en imagen positiva a Milei, revela una encuesta de Tres Punto Zero. 

Las autoridades de mesa podrán optar por distintas modalidades para el cobro de viáticos.
Se trata de un estudio elaborado por la consultora Trespuntozero el cual revela que el gobernador de la provincia de Buenos Aires acumula un 43,8% de percepción "buena" y "muy buena", frente a un 39,8% del Presidente. Además, el 57% de los argentinos hace una evaluación negativa de la gestión del Gobierno Nacional.

Ante la pregunta sobre "¿qué imagen tiene sobre los siguientes dirigentes políticos", los resultados arrojan que la expresidenta Cristina Kirchner, también supera al líder libertario en imagen positiva con un 41,8%, como así también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que solo acumula un 32.8%.

En lo que respecta a la evaluación en la gestión del gobierno nacional, la evaluación "mala" y "muy mala" (57%) supera en lo que va de agosto a la opción "buena" y "muy buena", que bajó al 39.9%.

Cayó la imagen de Javier Milei en el ranking de los presidentes de Latinoamérica

La imagen del presidente Javier Milei registró una caída del 3% en agosto en una encuesta que mide la percepción sobre los mandatarios de Latinoamérica. Del estudio, realizado por una consultora privada, se desprende además que más del 51% todavía mantiene una percepción negativa del jefe de Estado argentino.

Los tres presidentes mejor valorados en octavos mes del año por sus ciudadanos son: en primer lugar, Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil con 49,2% de imagen positiva; en segundo lugar Yamandú Orsi de Uruguay con 48,9%; y en tercer lugar Daniel Noboa de Ecuador con 46,8% de aprobación.

En el otro extremo del ranking elaborado por CB Consultora, los Presidentes peor calificados: Luis Arce de Bolivia en el último lugar con 17,8% de imagen positiva; seguida por Dina Boluarte de Perú con 18,0%; y en tercer lugar Nicolás Maduro de Venezuela con 23,2% de aprobación.

