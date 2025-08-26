26 de agosto de 2025 Inicio
En medio del escándalo por coimas, Javier Milei desembarca en Lomas de Zamora con un acto de campaña y una caravana

El Presidente encabezará una caravana y acto en plena campaña rumbo al 7 de septiembre, mientras el Gobierno enfrenta el escándalo de corrupción.

Javier Milei desembarca en Lomas de Zamora con un acto de campaña en medio del escándalo por corrupción

Javier Milei desembarca en Lomas de Zamora con un acto de campaña en medio del escándalo por corrupción

El presidente Javier Milei encabezará este miércoles un acto de campaña en Lomas de Zamora, en la recta final hacia las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. La actividad incluirá una caravana que partirá desde el Coto de Temperley hasta la Plaza Grigera, donde el oficialismo buscará mostrar fuerza política en un distrito históricamente gobernado por el peronismo.

Martín Menem, en el centro de las sospechas.
Coimas en discapacidad: Martín Menem afirmó que "el contenido de los audios es absolutamente falso"

El despliegue forma parte de la estrategia electoral que también contempla recorridas por Moreno. Según trascendió, Milei estará acompañado por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el armador político Sebastián Pareja y candidatos de La Libertad Avanza.

La visita se dará en medio de la crisis que atraviesa el Gobierno por la causa de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la que están implicados Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros.

El mandatario todavía no se pronunció sobre el escándalo, que estalló tras la filtración de audios del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que detalló un entramado de coimas que derivó en allanamientos e investigaciones judiciales.

La elección de Lomas de Zamora no es casual. Será el segundo desembarco de Milei en la Tercera Sección Electoral, tras la foto de lanzamiento en Villa Celina, partido de La Matanza.

La apuesta libertaria busca instalar la idea de que el oficialismo puede disputar el territorio que durante décadas fue bastión del peronismo. Para reforzar ese mensaje, se espera la presencia de referentes nacionales como José Luis Espert, Karen Reichardt y Diego Santilli.

