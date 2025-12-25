El Gobierno difundió un video navideño junto a los Granaderos a Caballo Casa Rosada difundió un video grabado en la sede del Poder Ejecutivo con un mensaje de paz por Nochebuena. En paralelo, el Presidente publicó un balance de gestión y ratificó el rumbo de las reformas. Por + Seguir en







En Nochebuena, la Casa Rosada difundió un video institucional por la Navidad, grabado íntegramente en el interior del edificio y publicado en la cuenta oficial del Gobierno nacional en X, acompañado por un mensaje con deseos de paz.

El mensaje muestra a tres integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo recorriendo pasillos y patios del edificio histórico mientras trasladan la imagen del Niño Jesús hasta el pesebre armado en uno de los patios internos. La secuencia está musicalizada con el villancico “Noche de paz” y tiene tono solemne y ceremonial.

“Desde la Casa Rosada, esperamos que el nacimiento de Jesús renueve en todos los hogares argentinos la paz, la esperanza y el espíritu de encuentro que inspiran la Navidad”, expresaron desde la cuenta oficial de la Presidencia, junto al saludo de “¡Feliz Navidad!”.

Desde la Casa Rosada, esperamos que el nacimiento de Jesús renueve en todos los hogares argentinos la paz, la esperanza y el espíritu de encuentro que inspiran la Navidad. pic.twitter.com/BNBWOCG3F2 — Casa Rosada (@CasaRosada) December 25, 2025 En paralelo, el presidente Javier Milei difundió su propio mensaje navideño a través de las redes sociales, en el que combinó los deseos por las fiestas con un balance de su primer año de gestión y un llamado a profundizar el programa económico.

“El déficit fiscal consolidado pasó de 15 puntos del PBI a cero. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por este camino”, afirmó el mandatario, al destacar además avances en materia de inflación y pobreza.