El Gobierno difundió un video navideño junto a los Granaderos a Caballo

Casa Rosada difundió un video grabado en la sede del Poder Ejecutivo con un mensaje de paz por Nochebuena. En paralelo, el Presidente publicó un balance de gestión y ratificó el rumbo de las reformas.

En Nochebuena, la Casa Rosada difundió un video institucional por la Navidad, grabado íntegramente en el interior del edificio y publicado en la cuenta oficial del Gobierno nacional en X, acompañado por un mensaje con deseos de paz.

El mensaje muestra a tres integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo recorriendo pasillos y patios del edificio histórico mientras trasladan la imagen del Niño Jesús hasta el pesebre armado en uno de los patios internos. La secuencia está musicalizada con el villancico “Noche de paz” y tiene tono solemne y ceremonial.

“Desde la Casa Rosada, esperamos que el nacimiento de Jesús renueve en todos los hogares argentinos la paz, la esperanza y el espíritu de encuentro que inspiran la Navidad”, expresaron desde la cuenta oficial de la Presidencia, junto al saludo de “¡Feliz Navidad!”.

En paralelo, el presidente Javier Milei difundió su propio mensaje navideño a través de las redes sociales, en el que combinó los deseos por las fiestas con un balance de su primer año de gestión y un llamado a profundizar el programa económico.

“El déficit fiscal consolidado pasó de 15 puntos del PBI a cero. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por este camino”, afirmó el mandatario, al destacar además avances en materia de inflación y pobreza.

Milei también mencionó la eliminación del cepo cambiario y cambios en el área de seguridad, con la reducción de los piquetes, la creación de la Dirección Federal de Investigaciones y el reequipamiento de las fuerzas federales. En el plano institucional, volvió a defender la Boleta Única Papel y sostuvo que las elecciones legislativas reflejaron respaldo social al rumbo del Gobierno.

