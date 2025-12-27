27 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Antes de que termine 2025: el ritual con la Luna en Géminis que libera la mente

Este rito no busca cambiar el pasado ni controlar el futuro. Solo propone algo simple y poderoso: ordenar la mente para que el corazón respire.

Por
A veces

A veces, cerrar el año no es hacer balance, sino hacer silencio interno.

  • El 31 de diciembre la Luna permanece en Tauro hasta el mediodía y luego ingresa en Géminis
  • Este cambio energético marca un pasaje de lo material a lo mental
  • La Luna en Géminis invita a soltar pensamientos repetitivos, diálogos internos y palabras no dichas
  • Es un tránsito ideal para cerrar el año desde la claridad mental y no desde la exigencia emocional

El cierre de año no siempre llega con fuegos artificiales internos. A veces, lo que más pesa no es lo que pasó, sino todo lo que quedó dando vueltas en la cabeza. ¿Cuál es el ritual con la Luna en Géminis que libera la mente antes de que termine el 2025?

Enterate que deparan los astros para tu signo.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, sábado 27 de diciembre

El 31 de diciembre, el cosmos propone una pausa consciente: el astro nocturno deja Tauro al mediodía e ingresa en el signo de los gemelos, invitándonos a ordenar pensamientos, palabras y decisiones pendientes antes de empezar un nuevo ciclo.

En astrología, la Luna representa el mundo emocional, mientras que Géminis rige la mente, la comunicación y los procesos de pensamiento. Cuando se combinan, el foco está en lo que sentimos pero todavía no logramos expresar. Este transito no pide grandes promesas, sino claridad mental. Por eso, este rito es ideal para quienes sienten ruido interno, conversaciones inconclusas o ideas que necesitan ser dichas —aunque sea primero por escrito.

ritual año nuevo

El ritual que libera la mente para el 31 de diciembre con la Luna en Géminis

Este ritual se puede hacer durante la tarde o noche del 31, una vez que la Luna ya esté en Géminis.

  1. Buscá un espacio tranquilo. No necesitás velas ni elementos especiales, solo presencia.
  2. Tomá una hoja y escribí sin filtro todo lo que tu mente no dejó de repetir en 2025: pensamientos, frases, preguntas, reproches, ideas que no se animaron a salir. No lo ordenes. No lo edites. Dejá que salga.
  3. Cuando termines, leé el texto una sola vez y preguntate: ¿Esto me sirve llevarlo al 2026?
  4. Luego, doblá la hoja y rompela en pedacitos (o reciclala). Mientras lo hacés, repetí en voz baja o mentalmente: “Elijo claridad. Suelto el ruido. Confío en mi palabra.”
  5. Respirá profundo tres veces. Nada más.

Qué intención sembrar con esta Luna

La Luna en Géminis no promete certezas absolutas, pero sí algo valioso: flexibilidad mental. Empezar el año con menos rigidez, menos autoexigencia y más curiosidad.

Es un excelente momento para intencionar:

  • Comunicación más honesta
  • Decisiones menos impulsivas
  • Pensamientos más amables
  • Apertura a nuevas ideas
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los signos que terminan 2025 diciendo verdades que se guardaron todo el año

Cuáles son los signos que terminan el 2025 diciendo verdades que se guardaron todo el año

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 26 de diciembre

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 25 de diciembre

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 24 de diciembre

El cielo marca un punto clave de cierre y concreción de objetivos para algunos signos.

Sol y Luna en Capricornio hoy: los signos que concretan objetivos antes de 2026

Horóscopo de hoy, martes 23 de diciembre.

Horóscopo de hoy, martes 23 de diciembre

Rating Cero

Daniel Hendler dirige y protagoniza esta película junto a Carla Peterson.
play

La película que la rompe en Netflix: la protagonizan Daniel Hendler y Carla Peterson

El músico tenía 80 años.

Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor, tras una larga lucha contra el EPOC

Esta película está cargada de acción y peleas coreografiadas.
play

Este es el mejor thriller español de Netflix y lo tenés que ver ya mismo

Matt Damon protagoniza La Odisea, lo último de Christopher Nolan.

La increíble transformación de Matt Damon para protagonizar la nueva película de Christopher Nolan

La empresaria decidió guardar silencio ante los rumores de infidelidad de su pareja.

Escándalo total: aseguran que el novio de Wanda Nara intentó un acercamiento con Claudia Ciardone

El productor argentino confirmó que su estudio sigue siendo el lugar donde logra reinventarse.
play

Bizarrap y J Balvin lanzaron la BZRP Music Session #62 para cerrar el 2025

últimas noticias

Venezolanos exiliados en España exigieron la liberación de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro.

En medio de la presión de Trump, Venezuela liberó a 99 presos políticos detenidos en 2024

Hace 10 minutos
Este jugador debutó en la Selección argentina durante las Eliminatorias 2026.

Scaloni lo convocó, brilló en Europa y ahora podría recalar en el fútbol sudamericano

Hace 12 minutos
play
Daniel Hendler dirige y protagoniza esta película junto a Carla Peterson.

La película que la rompe en Netflix: la protagonizan Daniel Hendler y Carla Peterson

Hace 23 minutos
El músico tenía 80 años.

Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor, tras una larga lucha contra el EPOC

Hace 31 minutos
A veces, cerrar el año no es hacer balance, sino hacer silencio interno.

Antes de que termine 2025: el ritual con la Luna en Géminis que libera la mente

Hace 42 minutos