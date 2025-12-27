Antes de que termine 2025: el ritual con la Luna en Géminis que libera la mente Este rito no busca cambiar el pasado ni controlar el futuro. Solo propone algo simple y poderoso: ordenar la mente para que el corazón respire. Por + Seguir en







A veces, cerrar el año no es hacer balance, sino hacer silencio interno.

El 31 de diciembre la Luna permanece en Tauro hasta el mediodía y luego ingresa en Géminis

Este cambio energético marca un pasaje de lo material a lo mental

La Luna en Géminis invita a soltar pensamientos repetitivos, diálogos internos y palabras no dichas

Es un tránsito ideal para cerrar el año desde la claridad mental y no desde la exigencia emocional El cierre de año no siempre llega con fuegos artificiales internos. A veces, lo que más pesa no es lo que pasó, sino todo lo que quedó dando vueltas en la cabeza. ¿Cuál es el ritual con la Luna en Géminis que libera la mente antes de que termine el 2025?

El 31 de diciembre, el cosmos propone una pausa consciente: el astro nocturno deja Tauro al mediodía e ingresa en el signo de los gemelos, invitándonos a ordenar pensamientos, palabras y decisiones pendientes antes de empezar un nuevo ciclo.

En astrología, la Luna representa el mundo emocional, mientras que Géminis rige la mente, la comunicación y los procesos de pensamiento. Cuando se combinan, el foco está en lo que sentimos pero todavía no logramos expresar. Este transito no pide grandes promesas, sino claridad mental. Por eso, este rito es ideal para quienes sienten ruido interno, conversaciones inconclusas o ideas que necesitan ser dichas —aunque sea primero por escrito.

ritual año nuevo El ritual que libera la mente para el 31 de diciembre con la Luna en Géminis Este ritual se puede hacer durante la tarde o noche del 31, una vez que la Luna ya esté en Géminis.

Buscá un espacio tranquilo. No necesitás velas ni elementos especiales, solo presencia. Tomá una hoja y escribí sin filtro todo lo que tu mente no dejó de repetir en 2025: pensamientos, frases, preguntas, reproches, ideas que no se animaron a salir. No lo ordenes. No lo edites. Dejá que salga. Cuando termines, leé el texto una sola vez y preguntate: ¿Esto me sirve llevarlo al 2026? Luego, doblá la hoja y rompela en pedacitos (o reciclala). Mientras lo hacés, repetí en voz baja o mentalmente: “Elijo claridad. Suelto el ruido. Confío en mi palabra.” Respirá profundo tres veces. Nada más. Qué intención sembrar con esta Luna La Luna en Géminis no promete certezas absolutas, pero sí algo valioso: flexibilidad mental. Empezar el año con menos rigidez, menos autoexigencia y más curiosidad.

Es un excelente momento para intencionar: Comunicación más honesta

Decisiones menos impulsivas

Pensamientos más amables

Apertura a nuevas ideas