Con la mirada puesta en el Senado, el Merval retrocedió y los ADRS cerraron mixtos

El mercado prestó atención en la sesión que podría convertir en ley el proyecto de Presupuesto 2026 y operó con cautela en una de las últimas jornadas financieras del año: el S&P Merval perdió un 0,3% y el riesgo país se mantuvo en los 581 puntos básicos.

Las acciones y bonos fueron de mayor a menor en una jornada de incertidumbre.

En una de las últimas jornadas financieras del año, el mercado operó con cautela con especial atención en la sesión que podría convertir en ley el proyecto de Presupuesto 2026 y determinó un rueda de mayor a menor: el Merval retrocedió un 0,28%, los bonos operaron dispares, los ADRs cerraron en su mayoría en rojo y el riesgo país se mantuvo en los 581 puntos básicos.

En ese contexto, el S&P Merval cayó 0,28% a 3.112.379,720 puntos, mientras que en dólares cerró a 2.046,72 puntos. Las acciones anotan mayoría de bajas y pierden hasta 3,87% lideradas por Ternium (TXAR); seguida por Transener (TRAN) -3,79%, Sociedad Comercial del Plata (COME) -3,27% y BYMA -1,77%. Las ganadoras fueron Metrogas (METR) +3,13%, Banco Macro (BMA) +1,22% y Cresud (CRES) +1,22%.

En el norte, los índices de equity más importantes cerraron la rueda prácticamente sin movimientos. En tanto, los ADRs operaron mixtos, con mayoría de caídas este viernes, mostrando caídas de hasta 1,2% de la mano de Grupo Supervielle; seguido por Transportadora Gas del Sur (-0,1%). En contraste, IRSA subió 1,9%.

En Nueva York, la curva soberana HD operó levemente al alza en la plaza internacional, y mostró muy ligeras variaciones negativas en BYMA, con el AL30 casi sin variaciones. Los bonos treparon hasta 0,3% de la mano del Bonar 2029, seguido por el Bonar 2041 (0,2%), con un riesgo país de JP Morgan que avanzó siete unidades, a 581 puntos básicos.

