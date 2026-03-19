El ICE de Javier Milei detuvo a seis personas en Lomas de Zamora por "falta de documentación" La Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal realizaron un operativo donde detuvieron a cuatro argentinos y dos extranjeros por no llevar consigo el DNI o "antecedentes". Sebastián Seoane, director de Migraciones, estaba presente. Por + Seguir en







Migraciones y la PFA realizaron operativos en Lomas de Zamora, La Matanza, La Plata y Once.

La Dirección Nacional de Migraciones, encabezada por Sebastián Seoane, con el apoyo de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a seis personas en el marco de un operativo de control de regularidad migratoria y antecedentes, como se había hecho en Liniers, La Matanza, Once y La Plata.

"Los delitos de los que se los acusa es falta de documentación, aunque en algunos casos lo que había era personas con antecedentes", especificó el cronista de C5N Mariano Onega presente en el lugar y agregó: "Un familiar de uno de los detenidos decía que se estaban llevando a una persona con condena cumplida".

En el móvil se mostró cómo una adolescente de 16 años atravesó el procedimiento de control: entregó el DNI en la esquina de Olimpo y Laprida, ofreció sus dedos para que una agente le escanee las huellas digitales y con el mismo aparato también le escanearon el documento. Esperó unos minutos, le devolvieron el DNI y le permitieron seguir su camino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Migraciones_AR/status/2021541949228867708?s=20&partner=&hide_thread=false LOS CONTROLES MIGRATORIOS SE ENDURECIERON



Si sos extranjero e intentas ingresar o permanecer en Argentina de manera ilegal, te vamos a identificar, expulsar y no podrás volver a nuestro país.



En esta Argentina: EL QUE LAS HACE, LAS PAGA. pic.twitter.com/VIWreUQlaO — Migraciones (@Migraciones_AR) February 11, 2026 "Lo que hacen en esta esquina de Olimpo al 1400 es ingresar los datos en unos dispositivos que tienen los efectivos de Migraciones y de la Policía federal, cargan el documento y, aparentemente, saltan antecedentes o no", describió el cronista.

La abogada Liliana Aguilar Acuña explicó a C5N: "Para ver si los extranjeros están trabajando y siendo regulares, lo que hace Migraciones es controlar si tenés el DNI vigente, si está en trámite, si no tenés una intimación de Migraciones, si estás inscripto como monotributista o trabajás en relación de dependencia. Acreditar si estás aportando al país".

Onega afirmó que desde Migraciones le aseguraron que a los menores de edad "le pueden tomar los datos" y que el operativo "se lo pueden hacer a cualquier persona". El director nacional de esta área que depende del Ministerio de Seguridad se encontraba presente en Lomas de Zamora, pero no brindó declaraciones.