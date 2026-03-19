19 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

El ICE de Javier Milei detuvo a seis personas en Lomas de Zamora por "falta de documentación"

La Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal realizaron un operativo donde detuvieron a cuatro argentinos y dos extranjeros por no llevar consigo el DNI o "antecedentes". Sebastián Seoane, director de Migraciones, estaba presente.

Por

Migraciones y la PFA realizaron operativos en Lomas de Zamora, La Matanza, La Plata y Once.

La Dirección Nacional de Migraciones, encabezada por Sebastián Seoane, con el apoyo de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a seis personas en el marco de un operativo de control de regularidad migratoria y antecedentes, como se había hecho en Liniers, La Matanza, Once y La Plata.

Tedros Ghebreyesus cuestiona la salida de Argentina de la OMS.
Te puede interesar:

La OMS advirtió que "Argentina será menos segura" tras su salida del organismo

"Los delitos de los que se los acusa es falta de documentación, aunque en algunos casos lo que había era personas con antecedentes", especificó el cronista de C5N Mariano Onega presente en el lugar y agregó: "Un familiar de uno de los detenidos decía que se estaban llevando a una persona con condena cumplida".

En el móvil se mostró cómo una adolescente de 16 años atravesó el procedimiento de control: entregó el DNI en la esquina de Olimpo y Laprida, ofreció sus dedos para que una agente le escanee las huellas digitales y con el mismo aparato también le escanearon el documento. Esperó unos minutos, le devolvieron el DNI y le permitieron seguir su camino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Migraciones_AR/status/2021541949228867708?s=20&partner=&hide_thread=false

"Lo que hacen en esta esquina de Olimpo al 1400 es ingresar los datos en unos dispositivos que tienen los efectivos de Migraciones y de la Policía federal, cargan el documento y, aparentemente, saltan antecedentes o no", describió el cronista.

La abogada Liliana Aguilar Acuña explicó a C5N: "Para ver si los extranjeros están trabajando y siendo regulares, lo que hace Migraciones es controlar si tenés el DNI vigente, si está en trámite, si no tenés una intimación de Migraciones, si estás inscripto como monotributista o trabajás en relación de dependencia. Acreditar si estás aportando al país".

Onega afirmó que desde Migraciones le aseguraron que a los menores de edad "le pueden tomar los datos" y que el operativo "se lo pueden hacer a cualquier persona". El director nacional de esta área que depende del Ministerio de Seguridad se encontraba presente en Lomas de Zamora, pero no brindó declaraciones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Milei vuelve a subirse al avión presidencial.

Milei refuerza su agenda internacional y viaja a Hungría para una cumbre conservadora

Rubio felictó a la Argentina por asumir la presidencia de la IHRA. 

El Gobierno ratificó su "compromiso inquebrantable" con EEUU, Israel y la lucha contra el antisemitismo

La acumulación sigue limitada por pagos de deuda, la caída de las cotizaciones y salidas de depósitos en dólares.

El Banco Central compró dólares, pero las reservas volvieron a caer: ya perdió u$s1.065 millones en la semana

Javier Milei lideró el homenaje a Adam Smith en el Palacio Libertad. 

Milei: "Necesitamos una modernización laboral para que no haya sufrimiento social"

Acciones de energía impulsan al Merval en una jornada de mal clima de negocios.

Señal de alerta: el riesgo país alcanzó máximos de tres meses y el Merval resistió con impulso de YPF

La Justicia de EEUU aceptó el pedido de la Procuración argentina.

Juicio por YPF: la Justicia de EEUU suspendió todas las demandas hasta que se defina la cuestión de fondo

Rating Cero

La pareja se vio en un bar y surgieron los rumores de romance.

José Chatruc, sobre su relación con Sabrina Rojas: "Fue casualidad"

Los del Espacio antes de la ruptura con María Becerra.

La hermana de María Becerra confirmó la ruptura con Los del Espacio y reveló qué le dijeron antes del River

La actriz se sintió mal en varias oportunidades y requirió la visita de los médicos.

Gran Hermano: Andrea del Boca recibió un resultado "no favorable" sobre su salud

¿Peligra el recital de AC/DC en River?: el guitarrista Stevie Young fue internado en Buenos Aires
play

¿Peligra el recital de AC/DC en River?: el guitarrista Stevie Young fue internado en Buenos Aires

El artista español se presenta en un show en el Teatro Gran Rex.

"RAPHAELísimo": el regreso triunfal del cantante español al Gran Rex

Qué fue de la vida de Vicente Viloni después del éxito de 100% Lucha.

Qué fue de la vida de Vicente Viloni, el sodero que brilló en 100% Lucha

últimas noticias

El periodista cubría una movilización en apoyo a los jubilados, en el marco de un operativo de seguridad federal.

Pablo Grillo, tras el alta definitiva: "Los milagros se construyen"

Hace 3 minutos
Industriales afirman que la producción manufacturera no aumenta por la baja demanda, según el ICE. 

Más del 50% de los industriales advierte falta de demanda

Hace 5 minutos
Trabajadores del SMN protestaron contra los recortes en el organismo.

Advierten por despidos masivos en el SMN: "Es un peligro para la seguridad de la población"

Hace 16 minutos
La pareja se vio en un bar y surgieron los rumores de romance.

José Chatruc, sobre su relación con Sabrina Rojas: "Fue casualidad"

Hace 54 minutos
La mayor parte de los archivos abarca el régimen iniciado en 1976. 

Infiltraciones, burocracia y obsesión anticomunista: qué dicen los primeros archivos desclasificados de la SIDE

Hace 1 hora