El encuentro entre Javier Milei y Rafael Nadal: "No te lo puedo creer, qué honor"

El presidente Javier Milei, una de las figuras en la cumbre American Business Forum en Miami, fue sorprendido en la previa de su discurso por la leyenda del tenis profesional, Rafael Nadal, quien tuvo un encuentro por algunos minutos con el mandatario: "No te lo puedo creer, qué honor", expresó el líder libertario.
Antes de disertar en la cumbre de líderes mundiales que se celebra en la ciudad de Miami y de la que formaron parte su par Donald Trump; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entre otros, Milei tuvo una pequeña reunión junto con el mallorquín, quien estuvo acompañado por otros tenistas como David Nalbandian y el español Carlos Moyá, quienes llevan adelante negocios empresariales.
"Hola Rafa", lo saludó Milei, apenas entró al recinto donde estaba la comitiva argentina. Tras los saludos de rigor, alguien bromeó con hacer un dobles entre los presentes, y el mandatario expresó: "Yo miraría nomás. Admiraría en ese sentido. Yo hago otras cosas, en otras dimensiones", chicaneó el mandatario
Enseguida, felicitaron al líder libertario por el triunfo de las elecciones legislativas nacionales, así Milei agradeció y se puso serio y expresó: "La confirmación del rumbo, un cambio en la composición de las Cámaras muy fuerte que nos va a permitir avanzar mucho más rápido en las reformas. Y al mismo tiempo el Congreso no estará bloqueando esas reformas. Podemos acelerar muchísimos más".
La comitiva argentina se completaba con el flamante canciller, Pablo Quirno, el ministro de Economía, Luis Caputo, la secretaria de Presidencia, Karina Milei y también se encontraba el alcalde de Miami, Francis Suárez.