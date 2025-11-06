6 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El encuentro entre Javier Milei y Rafael Nadal: "No te lo puedo creer, qué honor"

En la previa de su discurso en el American Business, el mandatario se cruzó con una de las leyendas del tenis profesional y lo llenó de elogios. También estuvieron los extenistas David Nalbandian y Carlos Moyá.

Por
Moyá

Moyá, Nalbandian, Karina Milei, Javier Milei y Nadal.

@OPRArgentina

El presidente Javier Milei, una de las figuras en la cumbre American Business Forum en Miami, fue sorprendido en la previa de su discurso por la leyenda del tenis profesional, Rafael Nadal, quien tuvo un encuentro por algunos minutos con el mandatario: "No te lo puedo creer, qué honor", expresó el líder libertario.

Te puede interesar:

Milei insistió con el "miedo kuka" y minimizó la victoria de Zohran Mamdani: "No se dejen intimidar por resultados locales"

Antes de disertar en la cumbre de líderes mundiales que se celebra en la ciudad de Miami y de la que formaron parte su par Donald Trump; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entre otros, Milei tuvo una pequeña reunión junto con el mallorquín, quien estuvo acompañado por otros tenistas como David Nalbandian y el español Carlos Moyá, quienes llevan adelante negocios empresariales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1986558591780683822&partner=&hide_thread=false

"Hola Rafa", lo saludó Milei, apenas entró al recinto donde estaba la comitiva argentina. Tras los saludos de rigor, alguien bromeó con hacer un dobles entre los presentes, y el mandatario expresó: "Yo miraría nomás. Admiraría en ese sentido. Yo hago otras cosas, en otras dimensiones", chicaneó el mandatario

Enseguida, felicitaron al líder libertario por el triunfo de las elecciones legislativas nacionales, así Milei agradeció y se puso serio y expresó: "La confirmación del rumbo, un cambio en la composición de las Cámaras muy fuerte que nos va a permitir avanzar mucho más rápido en las reformas. Y al mismo tiempo el Congreso no estará bloqueando esas reformas. Podemos acelerar muchísimos más".

La comitiva argentina se completaba con el flamante canciller, Pablo Quirno, el ministro de Economía, Luis Caputo, la secretaria de Presidencia, Karina Milei y también se encontraba el alcalde de Miami, Francis Suárez.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier MIlei: Messi es la prueba de que yo también puedo felicitar a un zurdo

MIlei: "Messi es la prueba de que yo también puedo felicitar a un zurdo"

Spagnuolo como ex titular de la ANDIS

Escándalo de coimas en discapacidad: Diego Spagnuolo se desligó de los audios y aseguró que "son falsos"

Javier Milei ratificó la continuidad de las bandas cambiarias para mantener bajo control a la cotización del dólar.

Milei descartó liberar el dólar y adelantó que mantendrá las bandas hasta 2027

Hemos otorgado financiamiento especial a Argentina en el pasado; si lo necesitan, estamos dispuestos a escuchar sus propuestas, dijo Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan.

El director de JP Morgan, fascinado con la gestión de Milei: "Tiene la fuerza de la naturaleza"

Milei cantando en el Movistar Arena.

Milei, víctima de una fake news: el Presidente celebró una supuesta invitación de AC/DC para cantar en River

El equipo de Luis Caputo anunció los resultados de la licitación de noviembre.

Deuda en pesos: el Gobierno logró una de sus mejores licitaciones, renovó todos los vencimientos y bajó las tasas

Rating Cero

Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.
play

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

La conductora respondió a las críticas de la panelista luego de su renuncia.
play

"¿Desde qué lugar?": la furia de Flor de la V contra Estefi Berardi por criticar su programa

El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

K4OS: la girl band argentina que impresionó a Katy Perry y revoluciona las redes

K4OS: la girl band argentina que impresionó a Katy Perry y revoluciona las redes

El festival Fuera de Campo realiza este año su segunda edición.

Fuera de Campo, el festival alternativo que nuclea la resistencia del cine argentino en Mar del Plata

Meghan Markle vuelve a la actuación tras 9 años.

Meghan Markle vuelve a la actuación tras 8 años: estará en una película de Amazon

últimas noticias

play
Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

Hace 8 minutos
play
La conductora respondió a las críticas de la panelista luego de su renuncia.

"¿Desde qué lugar?": la furia de Flor de la V contra Estefi Berardi por criticar su programa

Hace 9 minutos
Angelina Jolie visitó Ucrania.

Angelina Jolie visitó Ucrania de sorpresa en medio de la guerra con Rusia

Hace 12 minutos
El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

Hace 22 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 7 de noviembre

Hace 25 minutos