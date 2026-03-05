5 de marzo de 2026 Inicio
El Banco Central hizo la mayor compra de dólares del mes, pero las reservas perforaron los u$s46.000 millones

La entidad que lidera Santiago Bausili adquirió dólares por 42ª jornada consecutiva; sin embargo, las reservas brutas internacionales retrocedieron hasta los u$s45.825 millones.

La entidad monetaria acumuló 42 ruedas consecutivas con saldo positivo.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas; sin embargo, las tenencias de la autoridad monetaria cayeron u$s383 millones por la fuerte caída de la cotización del oro. Este miércoles adquirió divisas por u$s124 millones, en su 42ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s2.963 millones en el año, de los cuales u$s251 millones corresponden a marzo.

La autoridad monetaria adquirió u$s17 millones.
El Banco Central redujo el ritmo de compra de divisas y las reservas cayeron casi u$s400 millones

La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias, aunque las reservas brutas internacionales retrocedieron a pesar de las compras del BCRA y se ubicaron en los u$s45.825 millones. La adquisición de este miércoles llevó el saldo acumulado en el año a casi u$s3.000 millones, alcanzando el 29% de la meta anual de adquisición de divisas previstas para 2026.

La caída de cotizaciones de activos del BCRA (el oro cedió 1,4%) implicó una merma de unos u$s200 millones, y pagos a organismos internacionales, por unos u$s30 millones, según consignó Ámbito.

La inédita racha compradora se da en el marco de proyecciones oficiales de adquisición de divisas para este 2026 en torno al rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, condicionado por la demanda de pesos y el ingreso de divisas.

La acumulación de reservas es una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la compra de divisas estaría atada a la demanda de pesos y al ingreso de dólares.

El FMI y los bancos de inversión también venían reclamando una política cambiaria que permitiera robustecer las arcas del organismo estatal, como sucedió en los primeros dos meses del año, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.

reservas 5-3
