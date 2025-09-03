IR A
Quién es el periodista que terminó herido en el acto de Javier Milei

Cristian Mercatante tiene un largo recorrido en los medios de comunicación e irrumpió en la televisión hace más de 20 años cuando participó de un exitoso reality.

En la previa del acto del presidente Javier Milei en la localidad bonaerense de Moreno, un periodista fue gravemente herido y la imagen de su rostro lleno de sangre recorrió las redes sociales.

"Cristian Mercatante, de Desayuno Americano", le respondió el hombre herido al móvil de C5N cuando le consultaron como se llamaba, para confirmar que no había perdido la conciencia.

El actual productor del programa que conduce Pamela David en la pantalla de América TV tiene 49 años y se hizo famoso a los 26 cuando fue participante del reality show El Bar, un por entonces novedoso concurso que condujo Andy Kusnetzoff en la misma pantalla cuando en Argentina comenzaban a aparecer este tipo de formatos.

Telefe con Gran Hermano y antes El Trece con Expedición Robinson le dieron a la televisión argentina un nuevo aire y América siguió ese camino sumando el programa donde 12 desconocidos convivían en una casa y debían administrar un bar.

Tras su paso por el reality, años después, Cristian dio detalles en una entrevista con La Nación sobre su adicción a las drogas. "La primera vez se la robé a unos pibes más grandes que se descuidaron y la agarré. A los 16 me internaron y en ese ínterin mi papá mató a mi mamá, por celos, y se suicidó; él era ingeniero. Tengo un hermano y una familia hermosa; el único cachivache soy yo. Salí a los 18 y a los 20 volvieron a internarme", contó sobre su dura historia.

Además su nombre volvió a aparecer en las noticias cuando descubrieron que dormía en la calle. "Comía en comedores o mangueaba en las pizzerías y panaderías. Dormía en la calle o en algún refugio".

Sin embargo, años después volvió a aparecer en los medios pero esta vez como trabajador: se convirtió en productor de televisión, trabajando durante años en los programas de Guido Kaczka.

"Cuando hago los informes a personas en situación de calle les cuento que yo también estuve ahí y no me creen. Crecí en Mataderos, mi familia sigue ahí y la mitad de mis amigos están muertos o presos, y la otra mitad están bárbaros. Por mi historia, me atraen los temas policiales y siento que lo hago bien".

Cristian Mercatante junto a Guido Kazcka

