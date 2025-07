Javier Milei, tras el tenso cierre de listas en la provincia de Buenos Aires: "No dimensionan el monstruo que enfrentamos"

El Presidente se refirió a las discrepancias para definir a los candidatos de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre: "Me pregunto que pensarán los imbéciles que acusan de violentar a la República porque los modales no son de su agrado".

El presidente Javier Milei se refirió al tenso cierre de listas en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre y advirtió: "No dimensionan el monstruo que enfrentamos". Además, marcó que "de hecho, el monstruo vive porque cuando lo ven se orinan en las patas".

En su cuenta de la red social X, Milei hizo alusión a la definición de los candidatos en el territorio bonaerense, aunque todavía no se oficializaron las listas debido a la prórroga de la Justicia Electoral hasta este lunes a las 14. "Cuando pasan cosas como las de anoche me pregunto que pensarán los imbéciles que acusan de violentar a la República porque los modales no son de su agrado", expresó.