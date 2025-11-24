24 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuenta DNI tiene dos promociones sin tope de reintegro en noviembre 2025: cuál es el descuento

Te contamos cómo funciona, cuándo aplica y cuáles son los demás descuentos activos este mes.

Por
Este mes de destacan dos rubros que ofrecen 10% de descuento sin tope de reintegro

Este mes de destacan dos rubros que ofrecen 10% de descuento sin tope de reintegro, algo casi inédito dentro del programa.

Banco Provincia
  • El 10% de descuento sin tope aplica en farmacias (miércoles y jueves) y librerías (lunes y martes) adheridas.
  • El beneficio se activa solo pagando con Cuenta DNI mediante QR o Clave DNI, y la devolución puede tardar hasta 10 días hábiles.
  • Es uno de los descuentos más fuertes del mes, ideal para compras grandes como medicamentos o material de estudio.
  • El resto de los beneficios de noviembre mantiene el esquema habitual: 20% en comercios de cercanía, 40% en ferias y universidades, y 3 cuotas sin interés en rubros seleccionados

La billetera digital Cuenta DNI continúa posicionándose como una de las herramientas de ahorro más fuertes del AMBA y la provincia. Este noviembre 2025 mantuvo su clásico esquema de descuentos y sumó un beneficio esperado: dos rubros que ofrecen 10% de descuento sin tope de reintegro, algo casi inédito dentro del programa.

Las inversiones en plazo fijo hoy: ¿Conviene?
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.900.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

El Banco Provincia confirmó que durante este mes—y con posibilidad de repetirse en diciembre— habrá 10% de descuento en farmacias y librerías, sin límites en la devolución. Esto permite ahorrar tanto en compras pequeñas como en gastos altos, algo muy útil para medicamentos, productos de cuidado personal o útiles escolares.

Este tipo de promoción es especialmente atractiva en meses donde los precios suben y muchos hogares necesitan alivio en compras de mayor monto. A continuación, todos los detalles para aprovecharlos al máximo.

cuenta dni

Qué descuentos de Cuenta DNI no tienen tope de reintegro en noviembre 2025

Farmacias y perfumerías

  • Días: miércoles y jueves
  • Descuento: 10%
  • Tope: sin tope
  • Cómo pagar: QR o Clave DNI con dinero en cuenta
  • Aclaración: el reintegro puede demorar hasta 10 días hábiles

Librerías

  • Días: lunes y martes
  • Descuento: 10%
  • Tope: sin tope
  • Cómo pagar: QR o Clave DNI
  • Ejemplo: si una compra cuesta $80.000, el reintegro será de $8.000 sin límite de monto.
  • Esta es una de las promociones más ventajosas del mes y resulta especialmente útil para quienes deben comprar medicamentos mensuales, perfumes, cremas o libros y materiales escolares.

Cuándo NO aplica el beneficio

  • A pesar de ser un descuento muy amplio, tiene algunas restricciones importantes:
  • Compras fuera de los días asignados
  • Pagos con tarjetas, transferencias, envío de dinero o QR de otras billeteras como Mercado Pago
  • Clientes con deudas pendientes con Banco Provincia
  • Compras mayoristas o fuera de comercios adheridos

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025

  • Además de los rubros sin tope, se mantienen los beneficios ya conocidos:
  • Comercios de cercanía: 20% los viernes (tope $4.000 por día)
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días (tope $6.000 semanal)
  • Universidades: 40% diario en comercios adheridos (tope $6.000 semanal)
  • Librerías: 10% lunes y martes (sin tope)
  • Comercios no alimentarios: 3 cuotas sin interés con Visa/Mastercard asociadas
  • Con estos beneficios, Cuenta DNI ya supera los 10 millones de usuarios, convirtiéndose en uno de los programas de ahorro más grandes del país.

Cómo activar Cuenta DNI (para nuevos usuarios)

  • La app es gratuita y totalmente digital. Para registrarse:
  • Descargar Cuenta DNI desde la tienda oficial.
  • Escanear el DNI (frente y dorso).
  • Sacarse una selfie para validar identidad.
  • Completar datos personales.
  • La activación puede tardar hasta 72 horas, por lo que conviene hacerlo antes de los días de descuento.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Cuáles son los dos descuentos que tienen 10% de reintegro sin tope con Cuenta DNI

Estas diferencias responden a la política de las entidades de estimular el uso de sus herramientas digitales

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.200.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Desde que el Banco Central dejó sin efecto la tasa mínima garantizada, cada institución define sus propias condiciones.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.800.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Quienes paguen en Chango Más con Cuenta DNI pueden acceder a un ahorro del 20%.

Cuál es el descuento que tiene Cuenta DNI para un importante supermercado en la segunda semana de noviembre 2025

Los plazos fijos volvieron a ubicarse entre las alternativas favoritas de los ahorristas.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.400.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Cuáles son los descuentos en supermercados que tiene Cuenta DNI para lo que queda de noviembre 2025

Rating Cero

Charles vuelve a la acción en una misión universitaria repleta de giros.
play

Netflix: nuevos capítulos de una serie de comedia que le encanta a todos

El perfume reúne notas frutales, florales y amaderada.

Este es el perfume favorito de Zaira Nara: cuánto sale

TNT y Flow confirmaron la segunda temporada de Viudas Negras, con Malena Pichoy y Pilar Gamboa

Confirmado: anuncian la segunda temporada de Viudas Negras con Malena Pichot y Pilar Gamboa

La modelo estaría en una nueva relación.

Tras el divorcio, se reveló con quién estaría en pareja Jésica Cirio

El reparto reúne a algunas de las figuras más reconocidas de Hollywood.
play

La película de Netflix con asesinato, secuestro y tensión que tenés que ver

Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi volvieron a los escenarios tras 25 años

Así fue el regreso de Banda a los escenarios tras 25 años y en medio de la polémica con Lourdes

últimas noticias

Juan José Mussi tenía 84 años.

Quién asumirá como intendente de Berazategui, tras la muerte de Mussi

Hace 1 hora
La muerte de Juan José Mussi generó un gran impacto en el mundo de la política peronista

Adiós a Juan José Mussi: la repercusión del arco político por el fallecimiento del dirigente peronista

Hace 1 hora
El perfume reúne notas frutales, florales y amaderada.

Este es el perfume favorito de Zaira Nara: cuánto sale

Hace 1 hora
play
Charles vuelve a la acción en una misión universitaria repleta de giros.

Netflix: nuevos capítulos de una serie de comedia que le encanta a todos

Hace 1 hora
¿Cómo deben agradecer los signos del 24 al 30 de noviembre 2025?.

Niño Prodigio reveló el horóscopo semanal: cómo deben agradecer los signos del 24 al 30 de noviembre 2025

Hace 1 hora