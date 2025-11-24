Cuenta DNI tiene dos promociones sin tope de reintegro en noviembre 2025: cuál es el descuento Te contamos cómo funciona, cuándo aplica y cuáles son los demás descuentos activos este mes. Por







Este mes de destacan dos rubros que ofrecen 10% de descuento sin tope de reintegro, algo casi inédito dentro del programa. Banco Provincia

El 10% de descuento sin tope aplica en farmacias (miércoles y jueves) y librerías (lunes y martes) adheridas.

El beneficio se activa solo pagando con Cuenta DNI mediante QR o Clave DNI, y la devolución puede tardar hasta 10 días hábiles.

Es uno de los descuentos más fuertes del mes, ideal para compras grandes como medicamentos o material de estudio.

El resto de los beneficios de noviembre mantiene el esquema habitual: 20% en comercios de cercanía, 40% en ferias y universidades, y 3 cuotas sin interés en rubros seleccionados La billetera digital Cuenta DNI continúa posicionándose como una de las herramientas de ahorro más fuertes del AMBA y la provincia. Este noviembre 2025 mantuvo su clásico esquema de descuentos y sumó un beneficio esperado: dos rubros que ofrecen 10% de descuento sin tope de reintegro, algo casi inédito dentro del programa.

El Banco Provincia confirmó que durante este mes—y con posibilidad de repetirse en diciembre— habrá 10% de descuento en farmacias y librerías, sin límites en la devolución. Esto permite ahorrar tanto en compras pequeñas como en gastos altos, algo muy útil para medicamentos, productos de cuidado personal o útiles escolares.

Este tipo de promoción es especialmente atractiva en meses donde los precios suben y muchos hogares necesitan alivio en compras de mayor monto. A continuación, todos los detalles para aprovecharlos al máximo.

cuenta dni Cuenta DNI Qué descuentos de Cuenta DNI no tienen tope de reintegro en noviembre 2025 Farmacias y perfumerías

Días: miércoles y jueves

Descuento: 10%

Tope: sin tope

Cómo pagar: QR o Clave DNI con dinero en cuenta

Aclaración: el reintegro puede demorar hasta 10 días hábiles Librerías

Días: lunes y martes

Descuento: 10%

Tope: sin tope

Cómo pagar: QR o Clave DNI

Ejemplo: si una compra cuesta $80.000, el reintegro será de $8.000 sin límite de monto.

Esta es una de las promociones más ventajosas del mes y resulta especialmente útil para quienes deben comprar medicamentos mensuales, perfumes, cremas o libros y materiales escolares. Cuándo NO aplica el beneficio A pesar de ser un descuento muy amplio, tiene algunas restricciones importantes:

Compras fuera de los días asignados

Pagos con tarjetas, transferencias, envío de dinero o QR de otras billeteras como Mercado Pago

Clientes con deudas pendientes con Banco Provincia

Compras mayoristas o fuera de comercios adheridos Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025 Además de los rubros sin tope, se mantienen los beneficios ya conocidos:

Comercios de cercanía: 20% los viernes (tope $4.000 por día)

Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días (tope $6.000 semanal)

Universidades: 40% diario en comercios adheridos (tope $6.000 semanal)

Librerías: 10% lunes y martes (sin tope)

Comercios no alimentarios: 3 cuotas sin interés con Visa/Mastercard asociadas

Con estos beneficios, Cuenta DNI ya supera los 10 millones de usuarios, convirtiéndose en uno de los programas de ahorro más grandes del país. Cómo activar Cuenta DNI (para nuevos usuarios) La app es gratuita y totalmente digital. Para registrarse:

Descargar Cuenta DNI desde la tienda oficial.

Escanear el DNI (frente y dorso).

Sacarse una selfie para validar identidad.

Completar datos personales. La activación puede tardar hasta 72 horas, por lo que conviene hacerlo antes de los días de descuento.