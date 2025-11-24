24 de noviembre de 2025 Inicio
Javier Milei retoma la agenda: reúne al Gabinete y recibe al canciller de Israel

El Presidente tiene varias actividades previstas para este martes, cuando volverá a la actividad oficial tras el fin de semana largo. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, llegará acompañado por empresarios de su país.

El presidente Milei tiene una agenda cargada para esta semana.

El presidente Milei tiene una agenda cargada para esta semana.

El presidente Javier Milei retoma la actividad oficial este martes, después del fin de semana largo, con una agenda cargada que incluye la tradicional reunión de Gabinete y un encuentro con el canciller israelí, Gideon Sa'ar, quien llega a Buenos Aires para reforzar la relación bilateral entre ambos gobiernos.

La primera actividad de la jornada será el encuentro con ministros y funcionarios, convocado para las 9:30 en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Uno de los temas principales será la búsqueda de consensos alrededor del Presupuesto 2026, proyecto que el oficialismo espera aprobar en el Congreso durante las sesiones extraordinarias.

Luego, a las 11, el Presidente encabezará la entrega de sables a las Fuerzas de Seguridad junto a Alejandra Monteoliva, quien asumirá como titular de la cartera a partir del 10 de diciembre, una vez que Patricia Bullrich deje el cargo para ocupar su banca en el Senado.

A continuación, desde las 12:30, Milei recibirá en Casa Rosada al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, quien llegará a Buenos Aires después de visitar Paraguay. El Gobierno espera que el buen vínculo con la administración de Benjamin Netanyahu se traduzca en inversiones en la Argentina, ya que el canciller viaja acompañado por varios empresarios de su país.

Sa'ar también tiene previsto reunirse con su par argentino, Pablo Quirno, en el Palacio San Martín. Uno de los temas que discutirán es el traslado de la Embajada argentina desde Tel Aviv hacia Jerusalén Occidental en 2026, una promesa de Milei que implica reconocer el derecho de Israel a reclamar esa ciudad como capital.

Por otro lado, el canciller israelí mantendrá encuentros con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los legisladores Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet, titulares de la comisión de Relaciones Exteriores y del Grupo Parlamentario de Amistad Argentina-Israel, respectivamente; y con los salientes ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri.

Otra parte importante de su agenda estará vinculada con la comunidad judía local. Sa'ar participará de actos conmemorativos en homenaje a las víctimas de dos atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, y dará un discurso en uno de los eventos por el 90° aniversario de la DAIA.

