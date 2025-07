Incertidumbre en el campo por la visita de Javier Milei a La Rural: "Vendrá y algo va a decir"

En este marco, el sector se mostró expectante ante un posible anuncio Milei en la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo, que tendrá lugar el próximo sábado 26 de julio.

Javier Milei Nicolás Pino Sociedad Rural mate Mate por medio, Nicolás Pino junto a Javier Milei en la Expo Rural 2024. ¿Habrá anuncios este año?

“No sabemos qué anuncio puede haber, pero no me cabe duda que el presidente vendrá y algo va a decir. Después, cada uno se puede sentir satisfecho o no, pero seguramente haya algo”, anticipó Pino en una entrevista por Radio Mitre.

El reclamo de la Mesa de Enlace a Milei: "Que más temprano que tarde los derechos de exportación lleguen a cero"

Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), habló tras la reunión del martes de la Mesa de Enlace con el presidente Javier Milei en el marco de la Exposición Rural 2025, que tuvo a la cuestión tributaria como uno de los principales ejes.

Reveló que "no hubo promesas ni resoluciones" de parte del mandatario, pero sí una manifestación de la intención del Gobierno de eliminar impuestos "apuntando a que, ojalá más temprano que tarde, se llegue a que los derechos de exportación, el impuesto más nefasto para una producción, lleguen a cero".

"Hubo mucho ida y vuelta para que expongamos nuestra situación y recibir del Presidente sus expectativas sobre nuestro sector, al que él siempre pone en valor como el más competitivo y productivo de la Argentina", destacó el ruralista en diálogo con Lautaro Maislin en C5N.

Embed - LA SOCIEDAD RURAL se REUNIÓ con MILEI

En el encuentro, del que también participaron representantes de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), la Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), se destacó "el camino que se viene transitando desde hace un año y pico hacia acá, con eliminación de impuestos que se viene desarrollando, quitando retenciones a algunas producciones, bajando a otras, y apuntando a que, ojalá más temprano que tarde, se llegue a que los derechos de exportación, el impuesto más nefasto para una producción, lleguen a cero".

Si bien se habló sobre la cuestión, Milei evitó "dar un tiempo" preciso sobre la realización efectiva de esta promesa, "pero sí la convicción clara de que este es el camino, y vamos hacia desaparecer los derechos de exportación".

"Se planteó también el tema infraestructura, no solo estado de rutas nacionales sino también provinciales, caminos rurales, hidrovía que es un tema importante para nosotros. La infraestructura viene muy golpeada. Se tocó el tema por la seguridad de cada uno de los que transitamos, pero también si el desafío es producir más y mejor tienen que estar dadas las condiciones para que esa producción pueda circular", señaló.