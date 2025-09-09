9 de septiembre de 2025 Inicio
Javier Milei suspendió su viaje a España en medio de la crisis política luego de la derrota electoral

La decisión se conoció horas después del fuerte revés en la provincia de Buenos Aires. De esta manera, dejó sin efecto la participación del Presidente en el acto de Vox en Madrid.

Por

El mandatario suspendió su viaje a España en medio de la tensión política postderrota electoral.

El presidente Javier Milei canceló el viaje que tenía previsto realizar a España este viernes, luego de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Tras el silencio postderrota electoral, tuiteó Javier Milei: La Libertad Avanza o Argentina retrocede
Tras el silencio postderrota electoral, tuiteó Milei: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede"

El mandatario había sido invitado a participar del encuentro “Viva Europa 2025”, organizado por Vox, el partido de ultraderecha español liderado por Santiago Abascal. La actividad estaba programada para este domingo en Madrid y contaba con la confirmación oficial de la presencia de Milei.

Además, el jefe de Estado tenía en agenda una clase en la IE University, institución privada de la capital española, que finalmente también quedó suspendida. Desde la Cancillería evitaron precisar los motivos de la cancelación, aunque la decisión se conoció pocas horas después del revés electoral bonaerense, que provocó fuertes tensiones internas en la Casa Rosada.

Milei había viajado dos veces este año a Madrid, en visitas de carácter no oficial. En esos viajes se reunió con Abascal, dirigentes del Partido Popular, empresarios y referentes de la oposición venezolana.

Su vínculo con el gobierno de Pedro Sánchez, en cambio, permanece deteriorado desde la crisis diplomática abierta tras sus declaraciones contra Begoña Gómez, esposa del presidente español, a quién tildó de corrupta.

