9 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Reapareció Joe Biden y cruzó a Donald Trump por la ayuda a Javier Milei

El expresidente demócrata cuestionó duramente el supuesto "acuerdo financiero de 40 mil millones de dólares" que el actual mandatario negocia con Argentina sin la aprobación del Congreso.

Por
Biden le marcó el terreno a Trump en relación a Argentina

Biden le marcó el terreno a Trump en relación a Argentina

Redes Sociales

El exmandatario de Estados Unidos, Joe Biden, reapareció públicamente con un discurso cargado de tensión que apunta directamente contra su sucesor, Donald Trump. Lejos de limitarse a la política interna, Biden incluyó a la Argentina y al gobierno de Javier Milei en su feroz crítica: acusó a Trump de actuar de manera autoritaria y de saltarse las instituciones democráticas. Sus palabras resonaron no solo en Washington, sino en toda la city porteña. Medios argentinos compartieron los dichos del referente norteamericano.

Te puede interesar:

Indomables, sobre Javier Milei en Estados Unidos: "Vamos a tener relaciones carnales más intimas que en los años 90"

El dirigente se mostró visiblemente enojado durante un duro discurso que dio en un auditorio del Estado de Nebraska. El punto de mayor indignación de fue el presunto acuerdo financiero que Trump habría negociado directamente con Milei: un crédito de que se habría otorgado sin la debida aprobación del Gobierno ni del Congreso.

"Mientras hace esto, Trump al mismo tiempo puede proporcionar recientemente, por su propia cuenta, una línea de crédito de 40 mil millones de dólares para Argentina sin siquiera que el gobierno vote por ello", exclamó Biden. La frase que desató el aplauso en el evento y el escándalo internacional fue la pregunta directa a Trump: "¿Quién demonios se cree que es?", sentenció.

Envalentonado por los resultados adversos del partido del actual Presidente en Nueva York, el representante demócrata no se guardó nada: "Trump no solo ha usado una bola de demolición contra la Casa del Pueblo, sino también contra la Constitución, contra el Estado de derecho y contra nuestra misma democracia", sentenció en su discurso.

Mientras que el gobierno de Milei mantiene silencio sobre la confirmación de este crédito, fuentes cercanas a Trump defendieron la iniciativa como "una muestra del liderazgo global y la visión económica que Estados Unidos necesita recuperar", según informa el medio argentino Cadena 3. El debate por la supuesto salvataje a Argentina ya es una bomba política mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FoxNews/status/1986995088447201615&partner=&hide_thread=false
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El presidente Milei, durante su discurso en el American Business Forum en Estados Unidos

Con la política local dominada, Milei no puede eludir los problemas en la economía

Javier Milei y Rodrigo Paz Pereira, tras la asunción del mandatario boliviano.

Milei participó en la jura presidencial de Rodrigo Paz en Bolivia: selfies, ovación y reunión privada

Javier Milei junto a su hermana Karina ingersando al Parlamento boliviano. 

Milei participó en Bolivia de la asunción presidencial de Rodrigo Paz Pereira

La imágen de Bullrich emulando al Tio Sam.

Bullrich te busca: la insólita convocatoria de la ministra de Seguridad para ser detectives de la PFA

play

Nancy Pazos, sobre la batalla cultural del Gobierno: "Quiere sacarle la esperanza a la gente que juntos se puede, como el caso del Garrahan"

play

Santilli presentó su renuncia como diputado nacional y se prepara para jurar como ministro de Interior

Rating Cero

El músico se presentará en diciembre con sus shows en Buenos Aires.

Zambayonny y la autenticidad en la música: "No puedo fingir una cosa para conquistar a un público"

Dua Lipa en su primer River 2025

Dua Lipa en River: el amor por sus fans argentinos en un recital deslumbrante

El tucumano de 84 años ya había cancelado shows en octubre.

Palito Ortega encendió las alarmas tras volver a suspender dos shows: "Todavía está muy dolorido"

play

Marta Minujín lo hizo de nuevo: montó una espectacular Torre de Pisa de spaghettis en la Noche de los Museos

El ex GH mostró las imágenes de la vivienda prefabricada que se construyó en Córdoba.

El gran gesto de Bautista Mascia, ex Gran Hermano: así avanza la construcción que donó a La Casita Trans

La catalana rompió todos los récords con su nuevo álbum a tan sólo 24 horas de su lanzamiento.
play

Rosalía imparable: 12 de 15 canciones de su álbum Lux debutan en el Top 50 Global de Spotify

últimas noticias

Franco Colapinto en la previa del GP de Brasil 

Franco Colapinto: el increíble banderazo en apoyo al piloto argentino en San Pablo

Hace 26 minutos
play
El festejo alocado del serbio tras la consagración en Atenas.

Leyenda viva del tenis: Djokovic logró su 101º título en Grecia y alcanzó un nuevo récord

Hace 30 minutos
El músico se presentará en diciembre con sus shows en Buenos Aires.

Zambayonny y la autenticidad en la música: "No puedo fingir una cosa para conquistar a un público"

Hace 42 minutos
Dua Lipa agotó localidades en sus dos presentaciones en el estadio Monumental.

Dua Lipa en Argentina: ¿Cuál fue el sorprendente tema del rock nacional que cantó en su último show?

Hace 44 minutos
play

Pedro Rosemblat: "Me siento parte de una generación que está en la dirigencia peronista del futuro"

Hace 1 hora