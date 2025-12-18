18 de diciembre de 2025 Inicio
El rapero Wiz Khalifa fue condenado a nueve meses de prisión en Rumania por posesión de drogas

El músico estadounidense de 38 años prendió un cigarrillo de cannabis durante un show en una localidad costera del mar Negro, en julio del año pasado. Además, portaba unos 18 gramos de flores de marihuana.

Wiz Khalifa es uno de los raperos más reconocidos del mundo.

El rapero estadounidense Wiz Khalifa fue condenado este jueves a nueve meses de prisión por la Justicia rumana por fumar cannabis durante un show realizado en julio de 2024, en el marco del festival Beach, please!, en Costineti, una localidad costera del mar Negro.

Te puede interesar:

Thomaz Cameron Jibril, como realmente se llama Khalifa, encendió un cigarrillo de marihuana durante una pausa en su primer show en este país de Europa del Este, que tiene una estricta prohibición por el uso y la portación de drogas. El rapero fumó cannabis sin ningún tipo de disimulo, por lo que el hecho fue filmado por los asistentes a su recital y luego viralizado en las redes sociales. Luego, fue detenido por las fuerzas de seguridad rumanas, lo que también fue grabado.

Después de la detención se conoció que el músico norteamericano también llevaba consigo unos 18 gramos de flores de cannabis. Khalifa se disculpó públicamente por haber consumido marihuana de manera pública y aseguró que había sido tratado "con respeto" por la policía de Rumania, hasta que finalmente fue liberado y volvió a su país.

Al principio de la causa, el artista tuvo que pagar una multa de 3.600 lei (u$s4.000) en abril de este año. Pero el Ministerio Público rumano presentó un recurso de apelación para que a Khalifa se le aplique el artículo 60 del Código Penal local, que establece una condena de cárcel para este tipo de casos.

“El Tribunal de Apelación Constana admitió el recurso de la fiscalía contra el crimen organizado y anuló, en parte, la sentencia impugnada. Al reexaminar la causa, los magistrados decidieron condenar al acusado Thomaz Cameron Jibril a nueve meses de prisión por la comisión del delito de tenencia de drogas de riesgo, sin derecho, para consumo propio”, señaló la instancia judicial en un comunicado.

Además, los jueces señalaron que la condena tiene un carácter ejemplar porque el rapero transmitió "un mensaje de normalización de una conducta ilícita" y alentó "el consumo de drogas entre los jóvenes".

