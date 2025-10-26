La foto retocada que subió Javier Milei y que se volvió viral en las elecciones

El Presidente compartió fotos suyas en su lugar de votación con una sorprendente edición con inteligencia artificial que busca reafirmar ciertos rasgos masculinos en su rostro. La comparativa con el original.

El presidente Javier Milei votó este domingo en las elecciones legislativas nacionales en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) del barrio porteño de Almagro y publicó en sus redes sociales varias imágenes de la emisión de su sufragio.

Sin embargo, llamó la atención que utilizó un peculiar filtro para retocarlas de acuerdo a la estética libertaria con la intención de cambiar su tono de piel y lograr una mayor definición de ciertos rasgos como la mandíbula prominente, cejas más prolijas y ojos claros más resaltados .

"Votando... Fin" , escribió concisamente el mandatario en su cuenta de Instagram, junto a cuatro capturas de televisión donde se lo ve llegando al lugar de votación e introduciendo su boleta en la urna.

Lo llamativo de la publicación fue lo distinto de su imagen. El Presidente o alguien de su equipo retocó las fotos para alcanzar un mentón más saliente, una mandíbula definida y unas cejas estilizadas que resaltan el celeste de sus ojos , a tono con lo que el mundo libertario en redes sociales considera atributos deseables en los hombres.

El programador y experto en tecnología Javier Smaldone compartió en su cuenta de X una comparativa entre la imagen real y la retocada, donde se ven a las claras las diferencias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mis2centavos/status/1982475446571995526&partner=&hide_thread=false La imagen real / La imagen que subió @JMilei a su Instagram. pic.twitter.com/dIycFknnr5 — Javier Smaldone (@mis2centavos) October 26, 2025

Milei no habló con los medios, pero saludó a los presentes, quienes se expresaron entre reclamos y apoyos. La llegada fue a las 11 y saludó desde el auto a la gente que lo esperaba. Ingresó a la universidad y saludó a los medios, pero sin dar declaraciones. Allí lo esperaron los integrantes de su equipo de comunicación, Santiago Oría e Iñaki Gutiérrez.

En el lugar hizo la fila y cuando fue su turno saludó a los fiscales y el presidente de la mesa 2211 en Almagro y recibió la boleta. A los pocos minutos, salió y no dio declaraciones. Antes de subirse al auto, saludo y recibió algunas quejas de las personas que se encontraban en el lugar.

Milei regresó a la residencia oficial de Olivos para pasar el resto de la jornada. Por la tarde, se dirigirá al búnker montado en el Hotel Libertador sobre Avenida Córdoba. Seguirá los resultados junto a su equipo de trabajo.