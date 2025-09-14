Paro nacional: estatales se suman a la protesta del Garrahan y las universidades contra los vetos de Javier Milei

15 de septiembre de 2025 Inicio
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció que se plegará este miércoles al paro nacional convocado por los trabajadores del Hospital Garrahan y las universidades públicas, en rechazo a los vetos firmados por el presidente Javier Milei.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “no se puede ajustar sobre la salud y la educación” porque se trata de un accionar “criminal”. Según advirtió, los recortes configuran un escenario en el que “sólo los que tengan plata se podrán curar y estudiar, y los que no, morirán”.

La protesta se enmarca en el rechazo a dos leyes que habían sido aprobadas en el Congreso y que fueron vetadas por Milei: la Ley de Emergencia de Salud Pediátrica, que incluía recomposición salarial, beneficios impositivos y un refuerzo presupuestario para hospitales pediátricos como el Garrahan; y la Ley de Financiamiento Universitario, que establecía un aumento del presupuesto actualizado por inflación y mejoras salariales para los docentes.

“El Congreso tiene que rechazar los vetos presidenciales. Frente a la mentira, agresión y difamación del Gobierno, los estatales tenemos la certeza de que nuestros reclamos son absolutamente justos y razonables. El autoritarismo creciente del Gobierno es peligroso y es inadmisible que pretendan incumplir con las leyes emanadas del Congreso”, señaló Aguiar.

Desde el sindicato remarcaron que, mientras las partidas presupuestarias de los hospitales públicos cayeron entre un 30 % y un 40 %, los gastos en inteligencia aumentaron. “Están destruyendo el sistema sanitario público. Esta política no la podemos tolerar más, por eso este miércoles vamos a un paro nacional de Salud, donde solamente se van a garantizar guardias mínimas”, añadió el dirigente.

La medida se replicará en todo el país y las conducciones sindicales de cada distrito definirán la modalidad de las acciones y los puntos de concentración.

