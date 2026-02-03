3 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Renunció la directora del Museo Histórico Nacional tras el traspaso del sable de San Martín a Granaderos

María Inés Rodríguez Aguilar presentó su renuncia y cuestionó la decisión del gobierno de Javier Milei. Quién es y hace cuánto dirigía la institución.

Por
Museo Histórico Nacional.

Museo Histórico Nacional.

La directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó su renuncia luego de la oficialización del traspaso del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos, de acuerdo al decreto 81/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial.

El Gobierno oficializó el traslado del sable de San Martín a un cuartel militar y reavivó la polémica por su custodia
Te puede interesar:

El Gobierno oficializó el traslado del sable de San Martín al Regimiento de Granaderos: la polémica por su custodia

"Este conflicto no es nuevo en la Nación, ya pasó en 1844 cuando San Martín se lo dona a Rosas, luego cuando interviene Sarmiento y así forma parte de los sectarismos extremos que hacen a la sociedad", explicó la historiadora a Clarín y definió la decisión del presidente Javier Milei como "una interpretación muy original" de la donación del prócer.

El Gobierno argumentó en el decreto: "La presente medida se inscribe en una decisión del Estado nacional orientada a honrar la historia nacional, asegurar una administración responsable del patrimonio público y reafirmar, a través de sus símbolos fundacionales, la soberanía, la independencia y la libertad como principios rectores del orden republicano".

María Inés Rodríguez Aguilar Museo Histórico Nacional
María Inés Rodríguez Aguilar y el sable de San Martín.

María Inés Rodríguez Aguilar y el sable de San Martín.

Empleados del museo también señalaron que en las redes sociales de la institución, un grupo de jóvenes libertarios dejó comentarios en contra de la permanencia del sable de San Martín en el edificio porque fue disposición de la dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que el arma se exhiba allí a través del decreto 843/2015.

A dónde se enviará el sable de San Martín

El sable quedará bajo la guarda y custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, creado por el propio Libertador, que será “responsable de su preservación, seguridad e integridad, conforme a las normas y protocolos que resulten aplicables”.

El decreto establece que la pieza será trasladada desde el Museo Histórico Nacional al cuartel de la unidad militar ubicada en la avenida Luis María Campos 554, en la Ciudad de Buenos Aires.

Los argumentos del Gobierno para trasladar el sable de San Martín

El sable fue donado al Estado Nacional en 1897, “incorporándose al acervo público con la finalidad de asegurar su preservación y custodia estatal”, explicó el decreto y recordó que “fue objeto de hechos ilícitos en dos oportunidades mientras se encontraba bajo la guarda del Museo Histórico Nacional, en los años 1963 y 1965”.

“Si bien fue recuperado, esas circunstancias, atendiendo a su valor histórico y simbólico, pusieron de manifiesto la necesidad de adoptar medidas orientadas a fortalecer su protección, seguridad y adecuado resguardo institucional”, indicó el Ejecutivo en los considerandos.

En base a ello, “mediante el Decreto N° 8756/67 se dispuso su guarda y custodia definitiva por parte del Regimiento de Granaderos a Caballo ‘General San Martín’”. Permaneció de esa manera hasta el decreto de CFK en 2015.

El paso de María Inés Rodríguez Aguilar por el Museo Histórico Nacional

Rodríguez Aguilar llegó al museo ubicado en el Parque Lezama en agosto de 2025, tras dejar su cargo como directora nacional de Museos y en reemplazo de Gabriel Di Megio, quien dirigía el Histórico desde 2020 y se fue con quejas por la falta de presupuesto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luis Caputo anticipó que la inflación de enero rondará el 2,5%

Caputo anticipó que la inflación de enero rondará el 2,5%

Javier Milei junto a Donald Trump.

Javier Milei hará un nuevo viaje a EEUU para reunirse con Trump en Florida y disertar en un foro

El Chaqueño Palavecino y Javier Milei en el Festival Jesús María
play

El Chaqueño Palavecino negó ser "alcahuete del poder" por cantar con Javier Milei: "No hice nada malo"

Los dos autores materiales del crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe tienen 14 y 15 años y están libres.

Ley Penal Juvenil: solo el 0,01% de los menores ingresó a la Justicia en 2024, según la Corte Suprema

El exministro de Economía tiene 79 años.

Cavallo volvió a cruzar al Gobierno y pidió reactivar el mercado interno para sostener la estabilidad

La mortalidad infantil en Argentina tuvo un aumento preocupante en 2024.

Tras años de descenso, la mortalidad infantil subió al 8,5 por mil en el primer año del gobierno de Milei

Rating Cero

La actriz habló del futuro junto al futbolista en Turquía.

"Algo conversamos...": la China Suaréz reveló el deseo de ser madre con Mauro Icardi

Flor Maggi fue una figura de la televisión en 2014. 

Qué fue de la vida de Florencia Maggi, la ex vedette que tiene una vida vinculada al mundo yoga

Este drama con secuestros y contrabando basado en un hecho real llegó a Netflix y se metió entre las tendencias
play

Este drama con secuestros y contrabando basado en un hecho real llegó a Netflix y se metió entre las tendencias: ¿cómo se llama?

¿Cuál es el famoso romance que confirmaron en la farándula entre un deportista y una actriz?

Cuál es el famoso romance que confirmaron en la farándula entre un deportista y una actriz

Esta serie sobre afrontar el pasado y volver a tu ciudad de origen es de lo más visto en Netflix
play

Esta serie sobre afrontar el pasado y volver a tu ciudad de origen es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

Peter Lanzani se recupera con éxito tras su intervención. 

Con una reveladora foto, Peter Lanzani publicó un mensaje tras ser internado de urgencia

últimas noticias

El hecho se produjo en un museo de Mar del Plata.

Mar del Plata: un hombre se cruzó a su exnovia con su actual pareja y terminaron a las trompadas

Hace 19 minutos
play

Alerta por granizo y fuertes tormentas en el AMBA: qué zonas están bajo riesgo

Hace 20 minutos
El Gobierno implementó cambios en el DNI para 2026.

¿Es obligatorio hacer el nuevo DNI 2026? Cuánto cuesta y dónde tramitarlo

Hace 21 minutos
El Gobierno introdujo cambios en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cómo hacer el trámite online para sacar el nuevo DNI

Hace 27 minutos
El vicepresidente de CADAM, Armando Farina

Reforma laboral: empresarios mantuvieron una reunión con el equipo técnico encargado de la redacción del proyecto

Hace 42 minutos