Irá a juicio el hombre que le tiró un botellazo a Javier Milei durante la asunción presidencial

El agresor fue identificado c uando arrojó la botella hacia Milei cuando iba en la caravana luego de asumir como Presidente por la avenida de Mayo y que el objeto pegó en uno de los custodios del mandatario causándole lesiones.

Ahora, el juez federal Ariel Lijo dio por terminada la etapa de instrucción y lo envió a juicio oral y público por tentativa de lesiones leves respecto a Milei y su hermana Karina que iba a su lado y consumadas respecto del custodio Guillermo Agustín Armentano.

Al ser detenido e indagado, Mercanzini aseguró "no querer lastimar a nadie" y que estaba borracho: "Me arrepiento, no quise atentar contra el Presidente", había dicho. Pese a ello, el juez Lijo entendió que sí tuvo la intención de lastimar a Milei, por lo que calificó las lesiones de dolosas y ahora será juzgado por tal delito.

Detención atacante Milei

"Tanto las imágenes captadas durante la asunción presidencial, como los dichos del imputado al momento de efectuar su descargo - quien manifestó encontrarse afectado por el discurso del Presidente-, aunado a sus publicaciones en redes sociales, conducen a presumir que la acción desplegada por el imputado estaba dirigida concretamente a lesionar al primer mandatario. Tales aspectos, permiten tener por acreditado en su plenitud el conocimiento y voluntad por parte del imputado; esto es, el autor no solo ha conocido las consecuencias de su acción sino que tuvo la intención de realizar el tipo objetivo", según había dicho el juez.

Ahora, llega en libertad a juicio y será en un tribunal unipersonal por lo que fue designado el juzgado federal 9 aún sin fecha fijada.