Interna PRO: Mientras Mauricio Macri y Patricia Bullrich tensan la alianza con LLA, Rodríguez Larreta analiza su futuro dentro del partido

Son días agitados para el PRO. Tras el impacto de la caída de Ley Ómnibus que dejó expuesta a La Libertad Avanza (LLA), el partido analiza cómo seguirá su vínculo con el gobierno de Javier Milei, con una alianza que se enfría, no termina de mostrar sus alcances y que pone en tensión la identidad del espacio y el rol que asumirán algunos de sus principales exponentes como el expresidente, Mauricio Macri , la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , y el ex jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Antes de llegar a la presidencia, Milei tensó hasta el máximo la relación con Rodríguez Larreta con una característica que lo acompaña hasta el día de hoy: un discurso plagado de violencia. Durante un encuentro con militantes en 2021, el mandatario calificó a Larreta como “un zurdo de mierda”. "Te puedo aplastar aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. Gusano asqueroso, arrastrado, capaz de hacer cualquier cosa con tal de ganar una elección”, completó su ataque.

Unos años más tarde, en octubre de 2023 y luego de que Bullrich sellaran un acuerdo con Milei a título personal, Larreta brindó una conferencia de prensa en donde se desmarcó de ese acercamiento y aseguró que "Milei era un salto al vacío" y una persona “en los bordes de la democracia”. A la expectativa del reordenamiento interno, muchos ya lo ven construyendo por fuera: “Si Macri es presidente del PRO, Horacio se va o se corre momentáneamente. Él está haciendo otra cosa”, aventuran desde el entorno del expresidente a C5N.com.

Qué piensa Rodríguez Larreta

En el amplio mundo PRO, la persona a la que más puede incomodar una alianza con LLA es a Horacio Rodríguez Larreta. Desde la interna con Bullrich hasta la derrota electoral, el dirigente optó por alimentar una figura dialoguista, de consenso y anti Milei, algo que durante la campaña fue un insumo constante de su contrincante para tratarlo de "tibio" y que refleja el lugar que cada uno ocupa en el mapa político presente.

Así lo exhibió esta semana la propia Bullrich, cuando volvió a apuntar contra su ex rival al resaltar que ella apostó por el "proceso de cambio" que lidera Milei y que el sector del ex JxC que no quería avanzar en esa dirección perdió en las PASO. En ese sentido, planteó que Larreta tiene una “obsesión con el consenso”, luego de que el dirigente atribuyera la caída de la Ley Ómnibus a la falta de acuerdos y compartiera en sus redes que “tanto el consenso como la gestión son valores que este Gobierno desprecia”.

Tanto el consenso como la gestión son valores que este Gobierno desprecia



Muchos argentinos coincidimos con la necesidad de un cambio profundo. Para eso se necesitan 3 cosas, igualmente importantes:



1. Ideas claras. Yo coincido en parte de lo que plantea el Gobierno, especialmente en el equilibrio… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 7, 2024

Hay dos elementos claves que incidirán sobre el futuro de Larreta: los alcances del acuerdo entre el PRO y LLA y la identidad que tome el partido tras las elecciones internas, cuyo cierre de listas será el 19 de marzo y que todo indica quedará en manos de Macri.

Desde su entorno larretista aclararon a este medio que hoy “no hay definiciones ni decisiones tomadas” y remarcaron que es necesario que se den instancias de diálogo dentro del partido, ya sea formales o informales. Instalado en su casa en el country Cumelén de Villa La Angostura, Macri mantuvo reuniones con distintos dirigentes en los últimos días, entre los que estuvo la exministra de Educación porteña, Soledad Acuña, quien luego del encuentro se encargó de insistir con la idea de que el PRO no puede cogobernar con Milei.

"Mauricio no conduce al Presidente ni cogobierna, solo que acompaña y trata de ayudar con su mirada en lo que puede. Y, mientras tanto, se está dando un proceso que también es parte de la historia y la evolución de nuestro partido político donde estamos discutiendo cuáles son los bordes de nuestro espacio”, subrayó Acuña.

Desde la mesa chica de Macri recalcan que hoy no están dadas las condiciones para una alianza, pero que el PRO “va a buscar las formas de continuar ayudando al Gobierno para que le vaya bien como lo hicieron con la Ley Bases”. La cuestión que pesa de fondo tiene que ver con las características y consecuencias del acercamiento. “Si a Milei le va mal, al PRO le van a echar la culpa tanto como a Milei, no podemos asumir todo el costo. Es un equilibrio super finito y no tenemos claro cómo hacerlo", reconocieron los amarillos.

En el larretismo ven con desconfianza el acercamiento al Gobierno y advirtieron sobre ciertas figuras del espacio que no coinciden con la actual gestión pero están deseosos de obtener un cargo. “Cada uno pelea la suya y van hacia el paraguas de Mauricio que se pone como un negociador”, subrayaron.

Sobre este punto en particular, si bien por ahora no hay definiciones, hacen hincapié en el deseo de Larreta de ser “coherente con los valores que dieron origen al PRO” que consideran no tiene nada que ver con lo que hoy representa el Gobierno. “¿Desde cuándo se acepta que llamen coimeros a los diputados? ¿Desde cuándo quién no piensa como uno es el enemigo? ¿Desde cuándo se le puede llamar a un presidente (Petro) comunista asesino?”, cuestionaron desde el entorno del ex jefe de Gobierno porteño n sobre la actitud de Milei.

Y aclararon: “Horacio en esa no va a estar, ahora eso no significa que salga del partido. Hay que ver la letra chica. Podés no ser parte de la conducción del PRO pero no irte”.

Con este diagnóstico, la impronta que decida encarar Macri será clave para el rol de Larreta. “No lo veo alineado a una conducción de Mauricio para ser un anexo de este Gobierno”, enfatizó una persona de su confianza a este medio.

En su presente, el dirigente se encuentra trabajando en su propia Fundación, pensada en su momento para trabajar distintas políticas públicas a implementar en un futuro gobierno, una especie de Think Tank con la visión del excandidato a presidente. “Eso va a estar a disposición para construir desde ahí”, indicaron. La pregunta es desde qué lugar y con quiénes, ya que muchos aseguran que está construyendo su propio partido.

“Horacio está bien, hizo su reflexión interna y está en un buen momento personal. Va a ser fiel a lo que piensa, va a seguir construyendo desde ese lugar”, describieron. Sobre el mapa de alianzas, ponen el foco en el vínculo con los gobernadores, quienes lo ubican como una persona de consulta constante. “Lo llaman mucho para que los acompañe, les de consejos, les da una visión”, detallaron.

Mi vocación por cambiar la Argentina no depende de un puesto o una elección. Por eso visité San Luis para trabajar junto a @claudiojpoggi y aportar mi experiencia en gestión, para que desde la gobernación se puedan hacer los cambios que la provincia necesita. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) January 30, 2024



Me voy muy… pic.twitter.com/KZMNJhrw3V — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) January 30, 2024

Los movimientos de los próximos días tendrán distintos impactos, entre los que se destaca lo que pueda ocurrir en el Congreso con los diputados del PRO que tienen una mirada más cercana a la de Larreta, hasta el radicalismo y el bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto, donde persisten las reuniones políticas.

La interna Macri - Bullrich, una alianza en suspenso y una elección

Con más rumores que certezas, Mauricio Macri regresa este lunes a Buenos Aires y se espera que comience a mantener reuniones con los integrantes del PRO. En la última semana, las diferencias que persisten con Bullrich desde su llegada al Gabinete mileista se mantuvieron en el ámbito público. Además de pegarle a Larreta, la presidenta del partido cruzó al expresidente, quien impulsó un operativo clamor a través de dos cartas con representantes provinciales y exfuncionarios amarillos para posicionarse cómo el nuevo presidente del partido.

"Macri puede presentarse en una lista, no sé si quiere, no voy a hablar por él, sé lo que leo en los diarios", sostuvo Bullrich en diálogo con Radio La Red, en un intercambio donde se mostró molesta por las consultas sobre el tema. “Yo soy ministra, estoy en otras cosas, no me interesa hacer una entrevista siendo la psicóloga de Macri, no lo soy, no me interesa, no es lo mio. Hablen con Macri”, increpó. “En diciembre la distancia era de 100, hoy es de 30”, comentaron allegados al fundador del PRO sobre cómo está el vínculo.

Mientras Macri y parte del partido sostienen la idea de que no cogobiernan con Milei con el temor de los costos que puedan asumir ante un fracaso del Gobierno, Bullrich queda expuesta como ministra y busca posicionarse a través del acuerdo con LLA. “Mi objetivo es que el PRO esté alineado al cambio. Creo que es el objetivo que vos tenés en política: tenés que lograr que tus fuerzas se unan con las que tenés capacidad de generar una transformación. Para mí es re fácil el acuerdo con La Libertad Avanza, nuestro votante fue masivamente en la segunda vuelta a votarlo a Milei". Como un palo hacia Macri, añadió: “Yo creo que al cambio hay que apoyarlo sin especulaciones, de frente, yo soy más directa, estoy convencida de eso y voy al frente".

Otro que le puso paños fríos al acercamiento fue el presidente del bloque PRO de diputados, Cristian Ritondo: "El PRO tiene una identidad partidaria propia de más de 20 años y una construcción política a lo largo y ancho del país. Tenemos una mirada de acompañamiento y responsabilidad ante este Gobierno”.

El nombre de Ritondo apareció como posible líder de un interbloque entre el PRO y LLA, luego de los errores que los libertarios cometieron con la Ley Ómnibus, tanto en las negociaciones como en el manejo de la sesión. Desde su entorno plantean que no está interesado en ese rol, con el foco puesto en la inexperiencia que exhibieron los nuevos diputados. Distinta es la posibilidad de presidir la Cámara de Diputados, algo que en principio Milei no ve con buenos ojos ya que salió en defensa de Martín Menem. Lo que destacan es que cualquier movimiento que ocurra será un acuerdo entre Macri y Milei y que no habrá negociaciones a título personal como sucedió con Bullrich, a quien muchos ven alejada del partido.

Que la alianza se haga efectiva dependerá de Milei y de Macri, cuyo canal de comunicación permanece activo. "Macri habla varias veces por semana con Milei”, revelan desde el PRO, lo que no significa que el Presidente acate lo que habla con el exmandatario. "Hay que seguir esperando. Capaz se da, capaz no se da. No es algo que nos quita el sueño ni que necesariamente vaya a suceder en el corto plazo”, resumieron.