25 de marzo de 2026 Inicio
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Rosario: un pitbull atacó a una niña de 6 años y tuvieron que ahorcarlo para que la soltara

El incidente sucedió en la Zona Norte de la ciudad, en la casa de una vecina donde suele ir a jugar. Como no lograban aflojarle la mandíbula, los vecinos lo asfixiaron con una soga.

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El pitbull quedó al resguardo de familiares bajo custodia de la Brigada de Rescate Animal.

El pitbull quedó al resguardo de familiares bajo custodia de la Brigada de Rescate Animal.

Un perro de raza pitbull atacó brutalmente a una niña de 6 años en una casa ubicada en la zona norte de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Los familiares y vecinos de la víctima tuvieron que asfixiar al animal para que soltara a la pequeña.

El hombre herido está internado en el HECA.
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El hecho ocurrió este martes por la tarde, cuando la pequeña, identificada como Kimberly, se encontraba en la casa de una vecina de su edad con la que suele juntarse a jugar. En ese momento, el pitbull, que pertenece a la familia anfitriona, se lanzó sobre ella y comenzó a morderla.

"El perro se crió de chiquito en ese lugar y mi nieta siempre fue a jugar ahí con la amiguita. No sé por qué el perro la desconoció, ya que la nena siempre va allí", contó la abuela de la pequeña víctima.

Una vez que el perro atacó a la niña, los adultos allí presentes fueron a socorrerla rápidamente. Sin embargo, sus intentos resultaron en vano, ya que los pitbull tienen una mandíbula con enorme fuerza. "La señora que estaba ahí quiso ayudar, pero el animal no soltaba a mi nieta", agregó la abuela de Kimberly.

Entonces, la familia dueña de la casa y otros vecinos que se acercaron a colaborar con el rescate de la niña decidieron tomar una soga y asfixiar temporalmente al animal para que suelte a la pequeña de 6 años.

"El perro estaba como rabioso. En el forcejeo, la soltaba de un lado y la volvía a morder por otro. La nena fue lastimada en las nalgas, en un brazo, en la cara, cabeza, en las piernas", contó la abuela de la víctima. Finalmente, Kimberly fue trasladada en un vehículo particular al Hospital de Niños Zona Norte, donde fue atendida de urgencia.

Según reportó Rosario3, tuvieron que darle tres puntos en la cabeza y en sus glúteos. Debió permanecer internada en el centro médico por observación, pero ya fue dada de alta: los profesionales determinaron que se encontraba fuera de peligro y estaba en condiciones de seguir su recuperación en su casa.

Por otra parte, la familia propietaria del pitbull fue demorada por la Policía y se abrió una causa judicial por "lesiones por mordedura de can". El animal quedó bajo la custodia de la Brigada de Rescate Animal de Rosario.

Un Pitbull murió asfixiado por un grupo de vecinos que lo amordazaron para frenar un ataque

Un perro de raza pitbull murió asfixiado a manos de un grupo de vecinos en el barrio La Esperanza, en Santiago del Estero, luego de que estos intervinieran para frenar un ataque del animal contra su propio dueño. El hecho ocurrió el sábado al mediodía, cuando los residentes, alertados por los gritos de auxilio, decidieron reducir al can por la fuerza.

De acuerdo con las fuentes policiales, el animal murió por asfixia tras ser amordazado por los vecinos que acudieron al rescate. La maniobra utilizada para controlar la furia del perro resultó letal, provocando su fallecimiento en plena vía pública minutos después de haber sido inmovilizado.

El incidente se desencadenó cuando el animal atacó a su propio dueño en el momento en que este se disponía a atender un quiosco en su vivienda. Tras un forcejeo que se trasladó hasta la vereda, la pareja de la víctima solicitó ayuda externa al verse imposibilitada de separar al animal, que previamente había mantenido peleas con otros perros de la propiedad.

Pitbull

El propietario del Pitbull sufrió heridas de gravedad en uno de sus brazos producto de las mordeduras. El servicio de emergencias SEASE brindó las primeras curaciones en el lugar y posteriormente trasladó al herido al Hospital Regional para una evaluación médica completa.

El episodio se encuadra dentro de la Ley provincial 6973, que regula la tenencia de “perros potencialmente peligrosos”. La normativa local incluye específicamente a la raza Pitbull en esta categoría y establece pautas estrictas de circulación y vigilancia para evitar ataques contra personas o animales domésticos.

Las autoridades policiales iniciaron una investigación de oficio para establecer las causas que originaron la agresión inicial. Asimismo, se busca determinar las responsabilidades legales correspondientes tras la muerte del animal por asfixia durante la intervención de los particulares.

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