12 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Habilitan la feria judicial para tratar el reclamo para que Capital Humano entregue alimentos a comedores

La medida se tomó tras una presentación judicial del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Por
Habilitan la feria judicial por un reclamo para que Capital Humano entregue alimentos a comedores

Habilitan la feria judicial por un reclamo para que Capital Humano entregue alimentos a comedores

La Justicia dio lugar a una medida cautelar presentada Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y por habilitó la feria judicial para tratar un reclamo para que Capital Humano entregue alimentos a 30 comedores. La decisión, tomada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, apunta a evitar que el receso judicial interrumpa el cumplimiento de una medida cautelar ya vigente.

General Ancap, el guía en las cuentas en inglés de Javier Milei.
Te puede interesar:

X suspendió la cuenta en inglés de Milei horas después de que la anunciara

La presentación había sido realizada por las organizaciones sociales ante la paralización de los plazos procesales durante la feria, lo que, advirtieron, impedía avanzar con las intimaciones dispuestas por el juzgado para relevar e incorporar a 30 comedores comunitarios a la política alimentaria estatal. En ese contexto, alertaron que la demora agravaba la situación de familias en extrema vulnerabilidad que dependen de esos espacios para acceder a alimentos básicos.

Antes de que la Justicia confirmara la habilitación, el CELS había reclamado públicamente que se mantuviera la actividad judicial. “El hambre no espera. Aplazar la resolución agrava la situación de las familias que van a los comedores, en su mayoría con niños y niñas de los barrios populares”, señalaron, al recordar que, gracias a cautelares previas, ya son 72 los comedores que volvieron a recibir alimentos tras interrupciones en la asistencia oficial.

El pedido de habilitación fue analizado por el Ministerio Público Fiscal, que dictaminó a favor de la solicitud. En su intervención, el fiscal subrayó que en la ejecución de la cautelar se encuentra comprometido el derecho humano a una alimentación adecuada, de cumplimiento inmediato, y que el colectivo afectado atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica. También remarcó que la demora judicial podía tornar ineficaces las medidas ya ordenadas.

Con esos fundamentos, el juez Walter Lara Correa resolvió habilitar la feria judicial “al único efecto” de tratar lo solicitado por la parte actora y permitir el avance del expediente durante el receso. Además, ordenó incorporar una presentación realizada por el Ministerio de Capital Humano y correr traslado a la actora para que fije su postura, antes de resolver los próximos pasos procesales.

Noticias relacionadas

La AFA desmintió desvíos de fondos y respaldó con documentación el destino de las donaciones a Bahía Blanca

La AFA desmintió el desvíos de fondos y respaldó con documentación el destino de las donaciones a Bahía Blanca

play

Incendios en Chubut: nuevos indicios de la investigación apuntan a una "disputa por tierras"

General Ancap en el video de presentación de las cuentas en inglés de Javier Milei.
play

Milei lanzó sus redes sociales en inglés de la mano de General Ancap

El fuego habría sido provocado de manera intencional.

Incendios en Chubut: el Gobierno aseguró que 22 de los 32 focos están "completamente extinguidos"

Juliana Awada habló de su separación con Mauricio Macri: Hay procesos íntimos que necesitan tiempo

Juliana Awada habló de su separación con Mauricio Macri: "Hay procesos íntimos que necesitan tiempo"

Javier Milei cumplió su segundo año como mandatario el 10 de diciembre.

Milei mantiene casi un 50% de imagen positiva y Kicillof sigue siendo el opositor más valorado

Rating Cero

Alfredo Caseros en su obra Cha Cha Cha. 

Portazo de Alfredo Casero: furia, abandono y desconcierto

Romina Gaetani.

Romina Gaetani está en "alto riesgo" porque su ex "es excesivamente celoso y controlador", según especialistas

Luciano Castro

Luciano Castro: "Me angustia haber desilusionado a la persona que más amé y más amo"

Esta interacción volvió a instalar preguntas sobre el trasfondo del contacto.

Lo dejó en offside: Wanda Nara reveló qué famoso la contactó apenas conoció su separación

El elenco se conforma por estrellas de Hollywood. 
play

Hoy en Netflix: fue muy premiada y es una de las películas que más se está viendo en 2026

Este perfume pertenece a la familia olfativa ámbar floral para mujeres.

Este es el perfume favorito de Marcela Kloosterboer: cuánto sale

últimas noticias

Matko Miljevic firmó su contrato con Racing.

Fin de la novela: Matko Miljevic fue oficializado como refuerzo de Racing y usará la 10

Hace 28 minutos
Los ajustes en pesos siguieron aproximadamente la devaluación del tipo de cambio oficial.

El mapa del combustible: YPF tiene una de las naftas más baratas de la región pese a los aumentos

Hace 32 minutos
Algunos bañistas debieron ser rescatados por guardavidas.

Video: una ola gigante causó un gran susto en varias playas de Mar del Plata

Hace 33 minutos
Habilitan la feria judicial por un reclamo para que Capital Humano entregue alimentos a comedores

Habilitan la feria judicial para tratar el reclamo para que Capital Humano entregue alimentos a comedores

Hace 38 minutos
General Ancap, el guía en las cuentas en inglés de Javier Milei.

X suspendió la cuenta en inglés de Milei horas después de que la anunciara

Hace 39 minutos