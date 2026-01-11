12 de enero de 2026 Inicio
Juliana Awada habló de su separación con Mauricio Macri: "Hay procesos íntimos que necesitan tiempo"

La ex primera dama publicó una historia de Instagram luego de conocerse el final de su relación con el expresidente, con quien estuvo en pareja más de una década y tiene una hija en común.

Juliana Awada habló de su separación con Mauricio Macri: "Hay procesos íntimos que necesitan tiempo"

Juliana Awada se expresó públicamente por primera vez luego de que se confirmara su separación del expresidente Mauricio Macri. Lo hizo a través de una historia de Instagram, en la que eligió un mensaje breve y de tono introspectivo para referirse al momento personal que atraviesa.

Macri y Awada pusieron fin a la relación.
Se separaron Mauricio Macri y Juliana Awada

“Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”, escribió la empresaria textil, sin dar mayores precisiones sobre los motivos de la ruptura.

La relación entre Awada y Macri comenzó a mediados de 2010 y se consolidó rápidamente en la escena pública. En noviembre de ese mismo año contrajeron matrimonio y, en 2011, nació su hija Antonia. La pareja estuvo junta durante más de diez años, incluyendo el período en el que Macri ejerció la presidencia de la Nación, entre 2015 y 2019.

La confirmación de la separación marcó el cierre de una de las relaciones más visibles del arco político argentino de la última década. El mensaje de Awada apuntó a preservar la intimidad familiar y a transitar el proceso lejos de la exposición mediática.

Christian Petersen.

Christian Petersen en su casa, tras casi un mes de internación: "Regenerando, día a día"

Maia Reficco en un posteo de Franco Colapinto.
play

Franco Colapinto publicó la foto de una actriz con su casco y sus fans la identificaron

Daniela Christiansson y Maxi López con Elle y Lando.

Con Maxi López en Argentina, Daniela Christiansson compartió sus primeros días junto a Lando en Suiza

Ciro Martínez y Luli Bass

Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su relación en redes sociales: "Muy feliz cumpleaños, mi amor"

La icónica banda británica Depeche Mode lanzó este viernes 9 de enero su nuevo documental y película de concierto, “Depeche Mode: M”, a través de Netflix.
play

Lo nuevo en Netflix: así es Depeche Mode, M, el documental sobre la histórica banda británica

Harry Styles apuesta por propuestas audaces y con sello propio.

Este es el perfume favorito de Harry Styles: cuánto sale en Argentina

