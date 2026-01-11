Juliana Awada habló de su separación con Mauricio Macri: "Hay procesos íntimos que necesitan tiempo" La ex primera dama publicó una historia de Instagram luego de conocerse el final de su relación con el expresidente, con quien estuvo en pareja más de una década y tiene una hija en común. Por + Seguir en







Juliana Awada habló de su separación con Mauricio Macri: "Hay procesos íntimos que necesitan tiempo"

Juliana Awada se expresó públicamente por primera vez luego de que se confirmara su separación del expresidente Mauricio Macri. Lo hizo a través de una historia de Instagram, en la que eligió un mensaje breve y de tono introspectivo para referirse al momento personal que atraviesa.

“Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”, escribió la empresaria textil, sin dar mayores precisiones sobre los motivos de la ruptura.

La relación entre Awada y Macri comenzó a mediados de 2010 y se consolidó rápidamente en la escena pública. En noviembre de ese mismo año contrajeron matrimonio y, en 2011, nació su hija Antonia. La pareja estuvo junta durante más de diez años, incluyendo el período en el que Macri ejerció la presidencia de la Nación, entre 2015 y 2019.

La confirmación de la separación marcó el cierre de una de las relaciones más visibles del arco político argentino de la última década. El mensaje de Awada apuntó a preservar la intimidad familiar y a transitar el proceso lejos de la exposición mediática.

image