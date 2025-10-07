7 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

La determinación la tomó el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, en el marco de la denuncia que realizó el dirigente social Juan Grabois.

Por

José Luis Espert fue imputado.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, comenzó una investigación contra el diputado por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert por presunto lavado de dinero, en el marco de la denuncia que realizó el dirigente Juan Grabois.

Te puede interesar:

Milei aprobó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos tras la habilitación de la Corte

Desde la Justicia se investiga el origen de los 200 mil dólares que cobró el economista durante 2020, por parte del empresario Federico "Fred" Machado, quien está acusado por narcotráfico en Estados Unidos.

Por lo pronto, este martes la Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición a Estados Unidos, aunque la determinación final será tomada por el Gobierno. La Justicia del país norteamericano busca juzgar al narcotraficante por distintos delitos, como conspiración para el narcotráfico, el lavado de dinero y la estafa.

espert-fred-machado
José Luis Espert y Fred Machado.

José Luis Espert y Fred Machado.

Además, se supo que el diputado viajó en al menos 35 ocasiones en aviones privados de Machado. Acorralado, en la noche del jueves Espert se vio obligado a dar explicaciones públicas a través de un video que difundió en su cuenta de la red social X.

En medio del escándalo por José Luis Espert, Javier Milei relanza la campaña con Diego Santilli

El presidente Javier Milei se presenta este martes en Mar del Plata junto al ahora primer candidato a diputado nacional, Diego Santilli, en lo que será el relanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tras el escándalo que derivó en la renuncia de José Luis Espert a su postulación.

El mandatario llegó a La Feliz pasado el mediodía. La primera actividad de su agenda fue en el Parque Industrial General Savio, donde se realizó el acto de inauguración oficial de la planta de la empresa Lamb Weston, con la presencia de los principales directivos de la compañía.

También participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además, estuvieron presentes el intendente Guillermo Montenegro y los candidatos a diputados Karen Reichardt, Sebastián Pareja y el marplatense Alejandro Carrancio.

Más tarde, a las 18, el Presidente y el candidato harán una recorrida por la zona comercial de la calle Güemes, tras los fallidos actos de campaña en Santa Fe y Ushuaia que terminaron en manifestaciones de repudio.

La reconfiguración de la lista se produjo luego de que Espert se viera obligado a dar un paso al costado, tras las denuncias judiciales que lo vincularon al empresario aeronáutico Fred Machado, detenido con prisión domiciliaria por narcotráfico y lavado de dinero.

Santilli, referente del PRO y hasta ahora tercero en la boleta libertaria, se convirtió en la nueva cabeza de la lista la espera de la ratificación judicial. “Es momento de sumar a todos”, declaró este lunes en diálogo con Radio Rivadavia. “Me toca asumir la responsabilidad”, agregó el diputado, quien admitió haberse sorprendido por la salida de Espert.

Consultado sobre la decisión de La Libertad Avanza de reimprimir las boletas, Santilli sostuvo que se trata de una determinación de los apoderados del espacio. “No me vuelve loco ser primero, quiero apoyar este modelo de cambio. Venimos de una elección complicada, tenemos que poner el cuerpo para remontar y levantar”, expresó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Justicia ordenó analizar los chats de los imputados en la causa $Libra con Javier Milei y Karina

Causa $Libra: la Justicia ordenó analizar los chats de los imputados con Javier y Karina Milei

En un mes iniciará el jury contra Makintach.

Causa Maradona: se conoció la fecha del inicio del juicio político a la jueza Julieta Makintach

Caso Loan: fiscales reclaman que se extienda el plazo de la investigación

Caso Loan: los fiscales reclaman que se extienda el plazo de cierre de la investigación

El pedido de justicia por las chicas asesinas en Florencio Varela recorrió el país.

Triple femicidio de Florencio Varela: renunció el abogado de la familia de Lara Gutiérrez

Casación confirmó la prisión perpetua de Jaime Smart por delitos de lesa humanidad

Casación confirmó la prisión perpetua de Jaime Smart por delitos de lesa humanidad

Imputan a exsuboficial de la Armada por apología del delito e incitación al odio

Imputan a exsuboficial de la Armada por apología del delito e incitación al odio

Rating Cero

MasterChef Celebrity podría sufrir una postergación.
play

Un accidente obligó a suspender las grabaciones de MasterChef Celebrity: "Fue toda llena de sangre..."

El grupo de las mujeres de la Selección argentina comenzó en el Mundial de Qatar 2022.

Se reveló una fuerte interna de las mujeres de la Selección argentina: "Sacar nunca se saca a nadie"

Julieta Poggio aclaró los rumores que la vinculaban con Martín Salwe.

¿Es una pareja abierta? Julieta Poggio aclaró los rumores que la vinculaban con Martín Salwe

Sorpresa en Netflix: una película atraviesa la cotidianeidad y cómo la felicidad puede estar en cosas más simples
play

Sorpresa en Netflix: esta película atraviesa la cotidianeidad y cómo la felicidad puede estar en cosas más simples

Alan Lez y Jaime Muñoz quedaron en el Team Lali, y Nicolás Behringer y Nathalie Aponte con Luck Ra.

Quedaron definidos los primeros semifinalistas de La Voz Argentina

Stanley Tucci interpretará a un asesino que ayudará a una periodista a detener a otro delincuente.
play

Tiene solo 4 capítulos, está en Netflix y tiene una trama que te atrapa como ninguna

últimas noticias

play
MasterChef Celebrity podría sufrir una postergación.

Un accidente obligó a suspender las grabaciones de MasterChef Celebrity: "Fue toda llena de sangre..."

Hace 10 minutos
Miguel Ángel Russo, DT de Boca.

Preocupación en Boca por Miguel Ángel Russo: cómo sigue su salud

Hace 38 minutos
LeBron James disputará su 23ª temporada en la NBA a partir del próximo 21 de octubre.

Parecía un noticia deportiva de LeBron James pero fue una buena jugada de marketing

Hace 48 minutos
El grupo de las mujeres de la Selección argentina comenzó en el Mundial de Qatar 2022.

Se reveló una fuerte interna de las mujeres de la Selección argentina: "Sacar nunca se saca a nadie"

Hace 51 minutos
play

Milei aprobó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos tras la habilitación de la Corte

Hace 52 minutos