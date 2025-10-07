Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

La determinación la tomó el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, en el marco de la denuncia que realizó el dirigente social Juan Grabois.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez , comenzó una investigación contra el diputado por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert por presunto lavado de dinero , en el marco de la denuncia que realizó el dirigente Juan Grabois .

Milei aprobó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos tras la habilitación de la Corte

Desde la Justicia se investiga el origen de los 200 mil dólares que cobró el economista durante 2020 , por parte del empresario Federico "Fred" Machado , quien está acusado por narcotráfico en Estados Unidos.

Por lo pronto, este martes la Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición a Estados Unidos, aunque la determinación final será tomada por el Gobierno. La Justicia del país norteamericano busca juzgar al narcotraficante por distintos delitos, como conspiración para el narcotráfico, el lavado de dinero y la estafa.

Espert negó tener una relación cercana con Machado y afirmó en más de una ocasión que su vínculo con el empresario acusado de narcotráfico se limitaba a haber sido trasladado solamente una vez en su avión privado desde Buenos Aires a Viedma para la presentación de un libro. Unos documentos del Bank of América marcaron que el libertario había recibido un giro de u$s200.000 por parte de la socia del empresario.

Además, se supo que el diputado viajó en al menos 35 ocasiones en aviones privados de Machado. Acorralado, en la noche del jueves Espert se vio obligado a dar explicaciones públicas a través de un video que difundió en su cuenta de la red social X.

En medio del escándalo por José Luis Espert, Javier Milei relanza la campaña con Diego Santilli

El presidente Javier Milei se presenta este martes en Mar del Plata junto al ahora primer candidato a diputado nacional, Diego Santilli, en lo que será el relanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tras el escándalo que derivó en la renuncia de José Luis Espert a su postulación.

El mandatario llegó a La Feliz pasado el mediodía. La primera actividad de su agenda fue en el Parque Industrial General Savio, donde se realizó el acto de inauguración oficial de la planta de la empresa Lamb Weston, con la presencia de los principales directivos de la compañía.

También participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además, estuvieron presentes el intendente Guillermo Montenegro y los candidatos a diputados Karen Reichardt, Sebastián Pareja y el marplatense Alejandro Carrancio.

Más tarde, a las 18, el Presidente y el candidato harán una recorrida por la zona comercial de la calle Güemes, tras los fallidos actos de campaña en Santa Fe y Ushuaia que terminaron en manifestaciones de repudio.

La reconfiguración de la lista se produjo luego de que Espert se viera obligado a dar un paso al costado, tras las denuncias judiciales que lo vincularon al empresario aeronáutico Fred Machado, detenido con prisión domiciliaria por narcotráfico y lavado de dinero.

Santilli, referente del PRO y hasta ahora tercero en la boleta libertaria, se convirtió en la nueva cabeza de la lista la espera de la ratificación judicial. “Es momento de sumar a todos”, declaró este lunes en diálogo con Radio Rivadavia. “Me toca asumir la responsabilidad”, agregó el diputado, quien admitió haberse sorprendido por la salida de Espert.

Consultado sobre la decisión de La Libertad Avanza de reimprimir las boletas, Santilli sostuvo que se trata de una determinación de los apoderados del espacio. “No me vuelve loco ser primero, quiero apoyar este modelo de cambio. Venimos de una elección complicada, tenemos que poner el cuerpo para remontar y levantar”, expresó.