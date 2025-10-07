El Financial Times, otra vez durísimo con Javier Milei: "Su fracaso inquieta a los inversores" Mientras el Gobierno busca un salvataje financiero en Estados Unidos, el diario británico destacó la inestabilidad política y económica en la Argentina tras la derrota electoral y el retorno de los controles cambiarios. Por







El Financial Times volvió a criticar la gestión de Javier Milei: "Su fracaso inquieta a los inversores"

En medio de una negociación clave del ministro de Economía, Luis Caputo, con Washington, el Financial Times publicó este martes un artículo donde expone la creciente tensión social y las dificultades económicas que enfrenta la administración de Javier Milei.

La nota, firmada por la periodista Clara Nugent, subraya que el clima político se deterioró tras la derrota legislativa en la provincia de Buenos Aires y la reimplantación de restricciones cambiarias. “El fracaso de Milei en acumular reservas ha inquietado a los inversores e impulsado una liquidación de activos argentinos”, señala el texto.

El informe apunta que la falta de divisas se convirtió en uno de los principales obstáculos del Gobierno, al punto de forzar un pedido de asistencia a los Estados Unidos. Según el diario, la pérdida de confianza de los argentinos en el rumbo económico llevó a individuos y empresas a buscar cobertura frente al riesgo político, en un contexto de creciente incertidumbre electoral.

El artículo también cita las acusaciones del propio presidente, quien atribuyó parte de la inestabilidad cambiaria a sectores opositores que, según dijo, “vendieron pesos o alentaron a hacerlo” con el objetivo de desestabilizar su gestión.