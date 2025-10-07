Causa $Libra: la Justicia ordenó analizar los chats de los imputados con Javier y Karina Milei

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió a la Dirección de Investigaciones de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) analizar todas las conversaciones y mensajes entre los imputados en la causa $Libra y el presidente Javier Milei, junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El requerimiento se formalizó el lunes, mediante un oficio en el que el fiscal solicitó revisar el contenido de los teléfonos secuestrados a Mauricio Novelli y Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El pedido incluye la totalidad de los intercambios, tanto individuales como grupales, mantenidos con un amplio listado de personas, entre ellas Javier y Karina Milei, y figuras vinculadas al ecosistema cripto internacional, como Manuel Terrones Godoy, Hayden Mark Davis, Julian Peh, Bartosz Lipinski, Sebastián Serrano, Charles Hoskinson y Arturo Osete Herraiz, entre otros.
Taiano requirió además que se analicen los mensajes que hagan referencia al evento “Tech Forum Argentina”, realizado en octubre de 2024, y a la creación o lanzamiento del token $Libra, ocurrido el 14 de febrero de 2025.
El fiscal ordenó incluir en la pericia los listados de llamadas entrantes y salientes, incluso las efectuadas por WhatsApp, correspondientes a fechas consideradas clave. Esos días coinciden con registros de ingresos de Novelli a Casa Rosada y la Quinta de Olivos, según la documentación de la Secretaría General de la Presidencia y el Registro Público de Audiencias.
También se dispuso revisar las conversaciones entre Novelli y sus familiares directos, María Alicia Rafaele y María Pía Novelli, en el período comprendido entre octubre de 2024 y febrero de 2025, en busca de menciones a $Libra o movimientos de dinero.
La instrucción de Taiano alcanza además a documentos, notas y correos electrónicos que contengan referencias al criptoactivo o al foro tecnológico, así como términos específicos vinculados al universo de las criptomonedas: “token”, “crypto”, “libra”, “solana”, “usdt”, “binance”, “pump and dump”, entre otros.
Finalmente, el fiscal pidió analizar las imágenes en las que aparezcan Javier y Karina Milei junto a los imputados, tanto en el Tech Forum Argentina como en reuniones celebradas en edificios públicos. También ordenó identificar y recuperar, en caso de ser posible, contenido eliminado de los dispositivos secuestrados.