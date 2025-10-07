Causa $Libra: la Justicia ordenó analizar los chats de los imputados con Javier y Karina Milei

El fiscal federal Eduardo Taiano instruyó a la DATIP revisar la totalidad de mensajes y llamadas entre los acusados y los hermanos Milei. La medida busca determinar vínculos en torno al lanzamiento del criptoactivo $Libra y al evento “Tech Forum Argentina”.

La Justicia ordenó analizar los chats de los imputados en la causa $Libra con Javier Milei y Karina

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió a la Dirección de Investigaciones de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) analizar todas las conversaciones y mensajes entre los imputados en la causa $Libra y el presidente Javier Milei , junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El Financial Times, otra vez durísimo con Milei: "Su fracaso inquieta a los inversores"

El requerimiento se formalizó el lunes, mediante un oficio en el que el fiscal solicitó revisar el contenido de los teléfonos secuestrados a Mauricio Novelli y Sergio Morales , exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El pedido incluye la totalidad de los intercambios, tanto individuales como grupales, mantenidos con un amplio listado de personas, entre ellas Javier y Karina Milei, y figuras vinculadas al ecosistema cripto internacional, como Manuel Terrones Godoy, Hayden Mark Davis, Julian Peh, Bartosz Lipinski, Sebastián Serrano, Charles Hoskinson y Arturo Osete Herraiz, entre otros.

Taiano requirió además que se analicen los mensajes que hagan referencia al evento “Tech Forum Argentina” , realizado en octubre de 2024, y a la creación o lanzamiento del token $Libra, ocurrido el 14 de febrero de 2025.

El fiscal ordenó incluir en la pericia los listados de llamadas entrantes y salientes, incluso las efectuadas por WhatsApp, correspondientes a fechas consideradas clave. Esos días coinciden con registros de ingresos de Novelli a Casa Rosada y la Quinta de Olivos , según la documentación de la Secretaría General de la Presidencia y el Registro Público de Audiencias.

También se dispuso revisar las conversaciones entre Novelli y sus familiares directos, María Alicia Rafaele y María Pía Novelli, en el período comprendido entre octubre de 2024 y febrero de 2025, en busca de menciones a $Libra o movimientos de dinero.

La instrucción de Taiano alcanza además a documentos, notas y correos electrónicos que contengan referencias al criptoactivo o al foro tecnológico, así como términos específicos vinculados al universo de las criptomonedas: “token”, “crypto”, “libra”, “solana”, “usdt”, “binance”, “pump and dump”, entre otros.

Finalmente, el fiscal pidió analizar las imágenes en las que aparezcan Javier y Karina Milei junto a los imputados, tanto en el Tech Forum Argentina como en reuniones celebradas en edificios públicos. También ordenó identificar y recuperar, en caso de ser posible, contenido eliminado de los dispositivos secuestrados.